Nelossijoitettu Halepin tie nousi pystyyn Yhdysvaltain avoimessa tennisturnauksessa

Romanian Simona Halep on yllättäen pudonnut jatkosta tenniksen Yhdysvaltain avointen toisella kierroksella. Turnauksen neljänneksi sijoitettu Halep hävisi Yhdysvaltojen Taylor Townsendille kolmessa erässä 6-2, 3-6, 6-7 (4-7). Townsend on maailmanlistalla sijalla 116.

Yhdysvaltain avoimet on ollut Halepille vaikea turnaus, sillä hän putosi jatkosta jo ensimmäisellä kierroksella viime ja toissa vuonna.

Halep voitti heinäkuussa Wimbledonin tennisturnauksen loppuottelussa Yhdysvaltojen Serena Williamsin selvin luvuin kahdessa erässä.

23-vuotias Townsend on aiemmin päässyt grand slam -turnauksessa kolmannelle kierrokselle vuonna 2014 Ranskan avoimissa. Hän voitti ensimmäistä kertaa pelaajan, joka on maailmanlistalla 10 parhaan joukossa.

– Tämä merkitsee paljon. Matka on ollut pitkä, Townsend sanoi kyyneleitä pyyhkien.

Halep selvitti kaksi ottelupalloa Townsendin syöttäessä 5-4-tilanteessa viimeisessä erässä. Townsend kuitenkin käänsi ottelun itselleen lopulta katkaisupelissä.

Yhdysvaltalainen on hävinnyt kaikki kolme aiempaa kohtaamista Halepin kanssa suoraan kahdessa erässä. Hän arvioi, että ajattelutavan muutos auttoi hänet tällä kertaa voittoon.

– Kun olen aiemmin pelannut häntä vastaan, yritin vain selvitä palloista. Yritin välttää häviämistä. Tänään päätin pelata voittaakseni, Townsend sanoi.

