New York Post: Jeffrey Epstein testamenttasi varansa rahastoon vain kaksi päivää ennen itsemurhaansa

Seksuaalirikoksista tuomittu ja syytetty liikemies Jeffrey Epstein testamenttasi yli puolen miljardin dollarin varansa rahastoon vain kaksi päivää ennen itsemurhaansa, kertoo New York Post.

Lehden mukaan testamentissa ei nimetä yhtään perinnönsaajaa.

Epsteinilla oli testamentin mukaan käteistä yli 56 miljoonaa dollaria ja muuta pääomaa yli 300 miljoonaa. Testamenttiin oli lisäksi listattu luksuskiinteistöt muun muassa New Yorkissa, Floridassa ja Pariisissa sekä yli 18 miljoonan edestä lentokoneita, autoja ja veneitä.

Uutistoimisto Bloomberg arvioi, että varallisuuden siirtäminen rahastoon voi vaikeuttaa Epsteinin perikunnan haastamista oikeuteen. Korvauksia voivat vaatia esimerkiksi väitetyt seksuaalirikosten uhrit.

Hirttäytyi lakanaan

Epsteinia syytettiin siitä, että hän olisi maksanut seksistä kymmenille alaikäisille tytöille vuosina 2002-2005. Nuorimpien uhrien on epäilty olleen 14-vuotiaita. Hän itse oli kiistänyt syyllisyytensä.

Epstein oli jo aiemmin tuomittu seksuaalirikoksista.

Reilu viikko sitten Epstein löydettiin kuolleena newyorkilaisvankilan sellistä. Kuolinsuututkijan mukaan hän teki itsemurhan hirttäytymällä. New York Timesin viranomaisilta saaman tiedon mukaan Epstein hirttäytyi käyttämällä lakanaa.

Epsteinin kuolema herätti Yhdysvalloissa paljon kritiikkiä ja ihmetystä. Epstein oli vankilassa erikoisyksikössä, jossa häntä olisi pitänyt tarkkailla 30 minuutin välein. Näin ei kuitenkaan kuolinyönä tapahtunut. Tapauksesta on aloitettu liittovaltion tutkinta.

Oikeusministeri William Barr on vakuuttanut, että Epsteinin uhrit saavat oikeutta, vaikka liikemiehen kuolema päättikin rikosoikeudellisen prosessin tämän osalta. Barrin mukaan tutkinta jatkuu eivätkä Epsteinin rikoskumppanit voi olla levollisin mielin.

STT

Kuvat: