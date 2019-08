New York Times: Venäjän räjähdyksessä tuhoutui Putinin mainostaman ydinkäyttöisen ohjuksen prototyyppi

Venäjän viranomaiset ovat olleet vähäsanaisia siitä, mikä aiheutti Arkangelin viimeviikkoisen räjähdysonnettomuuden, joka johti usean ihmisen kuolemaan ja säteilyarvojen piikkiin lähialueella.

Yhdysvaltain tiedusteluviranomaisten mukaan kyseessä oli mitä todennäköisimmin ydinkäyttöisen risteilyohjuksen Burevestnikin prototyyppi. Asiasta kertoneen New York Timesin mukaan kyse on Venäjän presidentti Vladimir Putinin vuonna 2018 paljastamasta aseesta.

Ydinkäyttöisen ohjuksen kerrotaan voivan kiertää Yhdysvaltain ohjuspuolustusjärjestelmät. Ohjuksen toimivuus on kuitenkin herättänyt epäilyksiä.

https://www.nytimes.com/2019/08/12/world/europe/russia-nuclear-accident-putin.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage

STT