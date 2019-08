Neziri taistelee Kalevan kisoissa asemastaan: Lähden kilpailemaan täysillä

Kuusinkertainen 100 metrin aitajuoksun Suomen mestari Nooralotta Neziri starttaa oudoissa tunnelmissa Lappeenrannan Kalevan kisoihin. Kantapään kipeytyminen esti Nezirin finaalijuoksun Joensuun gp-kisoissa, ja vauhdikkaimmat vastustajat Annimari Korte ja Reetta Hurske hyödynsivät tilanteen hurauttamalla Nezirin Suomen ennätyksen nurin.

Korte juoksi ennätykseksi 12,72, ja myös Hurske ennätti Tokion 2020 kisojen olympiarajan alittavaan aikaan 12,78. Samalla kaksikko pudotti tällä kaudella 12,90 juosseen Nezirin haastajan rooliin.

– Nyt on kisassa jännitystä. Välillä oli vuosia, jolloin olin ”pakko voittaa” -tilanteessa, mutta nyt kilpailussa on aidosti latausta ja jännitystä, Neziri arvioi asetelmaa torstaina Lappeenrannassa.

– Toivon, että tulee tiukka kisa, mutta omasta kunnosta en osaa paljon sanoa.

Nezirin kantapäässä on tulehdus. Kipu pakotti hänet Joensuun jälkeen neljän päivän täyslepoon, mutta hän haluaa kokea Kalevan kisojen kilpailutilanteen ja puolustaa mestaruuttaan.

– Jalan kunto ei ole sataprosenttinen, mutta täysillä lähden kilpailemaan. Järki täytyy toki pitää mukana.

Sydän pamppaillen aitaviidakkoon

Nezirin alkuviikko sujui jalan kuntoa tarkkaillen. Hän kokeili juoksemista ja aitomista joka päivä.

– Yritin juosta maanantaina, mutta jalka ei kestänyt. Tiistai oli parempi. Eilen jalka oli tunnin ihan oireeton, mutta sitten alkoi vähän tuntua. Silloin päätin lähteä kilpailuun mukaan, Neziri kertasi alkuviikon päiviä.

Dohan MM-rajan selvittänyt suomalaiskolmikko on kirittänyt toisiaan koko alkukauden. Sen takia Nezirikään ei malttanut jäädä pois Lappeenrannasta.

– Jos ei jännitä, tulos on keskinkertainen. Mutta jos jännittää niin, että sydän tuntuu lähtevän rinnasta, tulos on yleensä hyvä, Neziri selitti hallitun kilpailujännityksen merkitystä.

STT

Kuvat: