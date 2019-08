NHL vihjailee jääkiekkoilijoidensa paluusta olympialaisiin, tavoitteena laajentua Kiinan markkinoille

Jääkiekkoliiga NHL:n päättäjillä ei ole vielä tietoa siitä, osallistuvatko NHL-jääkiekkoilijat Pekingin talviolympialaisiin vuonna 2022 vaiko eivät, sanoi liigan johtoportaaseen kuuluva Bill Daly perjantaina.

Pyeongchangin talviolympialaisiin 2018 NHL ei päästänyt pelaajiaan, mutta Pekingissä voi olla toisin. NHL näkee Kiinan potentiaalisena kumppanina ja markkina-alueena.

– Ei ole mitään epäselvyyttä siitä, että olympialaisilla on suuri merkitys jääkiekon kasvulle Kiinassa. Vaikuttaako se sitten päätökseemme? Jokainen olympiapäätös on erilainen, Daly sanoi diplomaattisesti.

– Tärkeintä tässä vaiheessa on kehittää Kiinan jääkiekkoa, eikä keskittyä NHL:ään.

NHL suunnittelee vievänsä jälleen ensi kaudella harjoitusotteluita Kiinaan, kuten liiga teki 2017 ja 2018.

STT

Kuvat: