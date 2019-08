NHL:n suomalaistähdet Rantanen ja Laine leipovat jättipottia

Maailman parhaaksi jääkiekkoilijaksi ylistetty ConnorMcDavid ennustaa NHL:n sopimusneuvotteluihin ketsuppipulloefektiä. Liigassa on tuhti nippu tähtipelaajia, jotka ovat tekemässä tulokassopimustensa päätyttyä ensimmäistä rahakasta pelaajasopimustaan, mutta neuvottelut ovat olleet pitkään jumissa.

Vapaiden tähtipelaajien joukossa on kaksi nohevaa suomalaispelaajaa, Mikko Rantanen ja Patrik Laine. Muut tähtitason vapaat pelaajat ovat Toronton MitchellMarner, Winnipegin KyleConnor, Vancouverin Brock Boeser, Tampa Bayn BraydenPoint, Calgaryn MatthewTkachuk, Bostonin Charlie McAvoy, Philadelphian Ivan Provorovja ColumbuksenZachWerenski.

– Tilanne on ainutlaatuinen, kun vapaana on näin monta tähtitason pelaajaa, McDavid toteaa NHL:n nettisivuilla.

– Uskon, että tilanne laukeaa, kun yksi dominopalikka kaatuu. Jonkun on kuitenkin annettava suunta näille sopimuksille.

McDavid oli viime kaudella NHL:n kolmanneksi parhaiten palkattu pelaaja 15 miljoonan dollarin eli 13,5 miljoonan euron tuloillaan. Hän teki Edmontonin kanssa kahdeksan vuoden ja 100 miljoonan dollarin (90 miljoonaa euroa) sopimuksen vuonna 2017.

– Suurin pelkoni oli tuolloin, että neuvottelut venyisivät, enkä olisi päässyt seuran harjoitusleirille. Sopimus syntyi kuitenkin helposti loppujen lopuksi. Neuvotteluprosessi oli nopea, McDavid muisteli sopimuksensa syntyä.

Taustalla neuvottelut uudesta työehtosopimuksesta

Meneillään olevat sopimusneuvottelut koskevat pelaajia, jotka ovat merkittävässä roolissa, kun NHL ja sen pelaajayhdistys alkavat neuvotella jatkoa syyskuussa 2022 umpeutuvalle työehtosopimukselle.

– Edustamme sukupolvea, jotka pelaavat uransa seuraavan sopimuksen aikana. Meidän täytyy sen takia nousta esiin ja päästä sopimukseen, joka on hyödyksi neuvotteluiden molemmille osapuolille, McDavid korosti.

Liigalla on mahdollisuus aikaistaa työehtosopimusneuvotteluita. Se voi päättää sopimuksen ensi syksyyn ilmoituksellaan 1. syyskuuta mennessä. Pelaajayhdistys voi sen jälkeen keskeyttää sopimuksen ilmoituksellaan 15. syyskuuta mennessä, jos liiga ei ole käyttänyt sitä ennen keskeytysoptiotaan.

NHL:n harjoitusleirit alkavat kahden viikon kuluttua.

https://www.nhl.com/news/connor-mcdavid-talks-nhl-restricted-free-agents/c-308677620?tid=281072352

STT

