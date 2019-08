IoT campuksen osto kannatti

Nokian ja Microsoftin entisen tehdaskiinteistön hankkiminen paikalliseen omistukseen on osoittautumassa hyväksi päätökseksi Salossa.

Salo IoT Campuksen tiloista on käytössä noin 40 000 neliömetriä. Käytännössä puolet vuokrattavissa olevista neliöistä on saanut uuden käyttäjän.

Kampukselle on muuttanut useita salolaisia yrityksiä. Lisäksi Valmet Automotive käynnistää alueella akkutehtaan ja rekrytoi satoja työntekijöitä.

Nokian tehdaskiinteistö siirtyi uuden kiinteistöyhtiön omistukseen maaliskuussa 2017. Kauppaa edelsi kuukausia kestänyt keskustelu, jonka keskiössä oli Salon kaupungin lähtö kiinteistöbisnekseen.

Suunnitelmaa suuren teollisuuskiinteistön ostosta oli valmisteltu salassa vuoden 2016 alusta asti. Moottorina hankkeessa toimi Salon edellinen kaupunginjohtaja Antti Rantakokko.

Rantakokko halusi Salon ryhtyvän taistelemaan aktiivisesti rakennemuutosta vastaan, vaikka kiinteistökauppaan sisältyi riskejä. Hän piti suurempana riskinä sitä, ettei kaupunki tee tukalassa tilanteessa mitään.

Ajatus osaamiskeskuksen perustamisesta sai paljon kritiikkiä. Suunnitelmaa moitti muun muassa moni Nokia-konkari, koulutusalan ammattilainen ja liuta kaupungin päättäjiä.

Salon valtuusto hyväksyi kiinteistökaupan ja 4,5 miljoonan euron pääomasijoituksen uuteen yhtiöön helmikuussa 2017 äänin 39–12.

Salon kaupungin lisäksi sijoittajiksi lähtivät 4capes Oy, Lounaismaan Osuuspankki, Lounea Oy, Aurora Ventures Oy ja Stremet Oy:n toimitusjohtaja Hans Strömberg.

Salo IoT Parkin liiketoimintasuunnitelmassa kirjattiin aikanaan tavoitteeksi, että kiinteistön monitoimitiloista on vuokrattu kuudessa vuodessa puolet ja tuotantotilat melkein kokonaan.

Kaksi ja puoli vuotta kaupan jälkeen tavoitteet on käytännössä saavutettu. Toimitusjohtaja Jukka Vakula on tyytyväinen kiinteistön täyttymistahtiin, mutta korostaa, että nyt on luotu vasta perusta, jonka päälle voi rakentaa uutta toimintaa.

Alkutaipaleen perusteella uskaltaa joka tapauksessa todeta, että Salon kaupungin päätös lähteä mukaan kiinteistöyhtiöön oli oikea ratkaisu.

Akkutehtaan ja salolaisyritysten kasvuinvestointien ansiosta kaupunkiin on saatu lisää kaivattuja työpaikkoja. Voi kysyä, olisiko näin käynyt ilman Nokian tehdaskiinteistön ostoa.