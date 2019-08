Nordean pääekonomisti: Kauppasota alkaa vaikuttaa länsimaisten yritysten tuloksiin

Yhdysvaltain ja Kiinan kauppasota alkaa vaikuttaa länsimaisten yritysten tuloksiin, uskoo Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu. Koivun mukaan eniten kärsivät ne yritykset, joille Kiina on loppumarkkinana tärkeä.

Kauppasota kiihtyi jälleen eilen, kun Kiina ja Yhdysvallat mätkivät lisää tulleja toisilleen.

Pääekonomistin mukaan Kiinassa ulkomaisten tuotteiden kysynnän kasvu vääjäämättä hidastuu kauppasodan myötä.

– Nythän Kiinasta tulee uutisia, että kuluttajat suhtautuvat hyvin nihkeästi amerikkalaisiin ja muihin ulkomaisiin tuotteisiin.

Yhdysvallat ja Kiina ovat asettaneet tulleja toisilleen viime vuodesta lähtien. Maat ovat neuvotelleet toistuvasti kauppasopimuksesta, ja välillä ilmassa on ollut lupaavia merkkejä, mutta siitä huolimatta kauppasota on vain kiihtynyt.

”Pattitilanne jatkuu”

Koivu ei usko, että pattitilanteesta on juuri nyt mitään ulospääsyä.

– Vientikiellot ja epäilykset toista kohtaan jatkuvat.

Koivun mukaan Kiinan kantti näyttää kestävän yllättävän hyvin. Koivun mukaan on todennäköistä, että Kiina vastaa jälleen Yhdysvaltain vastatulleihin.

Presidentti Donald Trumpilmoitti eilen, että olemassa olevat 250 miljardin arvoiseen kiinalaistuontiin kohdistuvat Yhdysvaltain tullit nousevat lokakuun alussa 25 prosentista 30 prosenttiin. Lisäksi syyskuun alussa voimaan tulevat uudet tullit 300 miljardin arvoiselle tuonnille nousevat 10:stä 15 prosenttiin.

Tullien korotus on vastatoimi Kiinan ilmoittamille uusille tulleille, jotka koskevat 75 miljardin arvoista tuontia Yhdysvalloista.

Koivun mukaan kauan ajateltiin, että huono skenaario voisi olla sellainen, että 25 prosentin tulli laitettaisiin kaikelle kaupalle maiden välillä.

– Trump osoitti eilen, ettei se 25 prosenttia ollut mikään katto. Onko se sitten 45 prosenttia?

STT

