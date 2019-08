Norjan moskeija-ampumisesta epäilty haluaa sittenkin puhua poliisille

Norjan moskeija-ampumisesta epäilty haluaa sittenkin poliisin kuulusteltavaksi. Norjan poliisi kertoi torstaina, että kuulustelu järjestetään lähipäivinä.

Tähän asti epäilty on kieltäytynyt sekä oikeuspsykiatrien arvioinnista että vastaamasta poliisin kysymyksiin. Poliisin on tarkoitus päättää, määrätäänkö mies mielentilatutkimukseen vastoin tämän tahtoa.

Epäillyn asianajaja ei ole selittänyt, miksi tämä on päättänyt haluta tulla kuulluksi. Poliisi on jo kuullut epäillyn perheenjäseniä, tuttavia ja muita todistajia. Asian tutkinnassa on mukana noin 50 poliisia.

21-vuotias norjalaismies on tutkintavankeudessa epäiltynä hyökkäyksestä moskeijaan Bärumissa. Iskussa loukkaantui yksi ihminen. Lisäksi miehen epäillään tappaneen siskopuolensa.

Miestä epäillään murhasta, murhan yrityksestä sekä terrorismirikoksesta. Epäilty kiistää itse syyllistyneensä rikokseen.

STT

Kuvat: