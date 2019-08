Norjassa moskeija-ampumisesta epäiltyä miestä esitetään vangittavaksi

Norjan lauantaisesta moskeija-ampumisesta epäiltyä parikymppistä miestä esitetään tänään vangittavaksi. Mediatietojen mukaan poliisi vaatii neljän viikon tutkintavankeutta.

Miehen epäillään hyökänneen aseistautuneena al-Noor-nimiseen moskeijaan Bärumissa. Iskussa loukkaantui yksi ihminen, joka otti epäillyltä aseet pois. Iskun aikaan moskeijassa oli paikalla kolme ihmistä.

Poliisi on kertonut, että moskeijassa ammuttiin useita kertoja ja paikalta löytyi kaksi asetta. Poliisi ei ole paljastanut aseen tyyppiä.

Lisäksi miehen epäillään tappaneen siskopuolensa, joka löytyi kuolleena lauantaina. Norjalaisen VG-lehden mukaan poliisin valmiusjoukot ja pommiryhmä olivat rynnineet epäillyn asuntoon moskeijaiskun jälkeen, ja ruumis löytyi rynnäkön yhteydessä.

Epäillyn asianajaja vahvisti viikonloppuna uutistoimisto NTB:lle, että syytetty osallistuu oikeudenkäyntiin ja edelleen kiistää syytteet.

Tähän mennessä epäiltyä on syytetty murhasta ja murhan yrityksestä. Poliisin mukaan tänään on luvassa mahdollisesti myös syyte terrori-iskun yrityksestä

Sunnuntaina poliisi kertoi seuranneensa epäillyn toimintaa netissä jo jonkin aikaa. Mahdollista hyökkäystä ei kuitenkaan osattu odottaa näin pian.

Poliisi on myös kertonut, että virkavallan lähdössä iskupaikalle oli viive. Hätänumeroon soittanut puhui norjaa heikosti, eikä poliisi ymmärtänyt tilanteen vakavuutta.

