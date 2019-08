Ohran korkea hinta heikensi Altian tulosta – väkevien ja viinien myynti romahti alkoholimonopolien markkinoilla

Ohran korkea hinta, valuuttakurssit ja laskevat myyntimäärät vaikuttivat heikentävästi alkoholiyhtiö Altian tulokseen. Yhtiö kertoo kuitenkin olevansa erityisen tyytyväinen Skandinavian yksikköönsä, jossa liikevaihto kasvoi lähes 8 prosenttia.

Kaiken kaikkiaan Altian vertailukelpoinen liikevoitto putosi huhti-kesäkuussa 5,0 miljoonaan euroon 5,2 miljoonasta eurosta. Liikevaihto kohosi 91 miljoonaa euroon 87 miljoonasta eurosta.

Altian tuotteita ovat muun muassa monet väkevät alkoholijuomat, kuten Koskenkorva-viina, jota valmistetaan ohrasta. Yhtiön mukaan Koskenkorvan tislaamo on otettu mukaan Sitran kokoamalle kiertotalouden kiinnostavimpien yritysten listalle.

Altian mukaan viinien ja väkevien myyntimäärät ovat laskeneet kaikilla markkinoilla, joilla on alkoholimonopoli. Erityisesti Suomen markkinoilla pudotus on ollut ennakoitua jyrkempää.

STT

Kuvat: