Oikeus kuuli todistajia räppäri Asap Rockyn oikeudenkäynnissä – Silminnäkijä: maassa makaavaa potkittiin

Yhdysvaltalaisen rap-artistin Asap Rockyn oikeuskäsittely on jatkunut tänään Tukholman käräjäoikeudessa todistajien kuulemisella.

Räppäri Asap Rocky eli Rakim Mayersin seurueineen oli osallisena tappelussa, joka tapahtui Tukholman keskustassa kesäkuun viimeisenä päivänä.

Tänään oikeuskäsittelyn kolmannessa istunnossa todistajat kertoivat oikeudelle, että maassa makaavaa uhria potkittiin.

Mayers kiisti aiemmin viikolla asianajajansa välityksellä syyllistyneensä rikokseen ja vetosi hätävarjeluun.

– Hän myöntää, että heitti asianomaisen maahan, astui tämän käden päälle ja löi tai tönäisi tätä olkapäähän, Mayersin puolustusasianajaja Slobodan Jovicic kertoi aikaisemmin oikeussalissa ja painotti, että kyseessä oli hätävarjelu.

Lasipulloja seurueen käsissä

Dagens Nyheter -lehden mukaan kahta todistajaa on kuultu videopuhelun välityksellä.

Oikeus kuuli ensiksi 18-vuotiasta naista, joka kertoi nähneensä Mayersin heittäneen miehen maahan ja lyöneen sekä potkineen häntä. Lisäksi naisen mukaan Mayersin toverilla olisi ollut pahoinpitelyn aikaan kädessään lasiesine tai rikkoutunut lasipullo. Hän ei nähnyt, käytettiinkö sitä väitetyssä pahoinpitelyssä.

Toiseksi kuultiin naisen ystävää, joka tarkensi aiempaa todistusta, että ennen tappelua 19-vuotias mies vaati kuulokkeitaan takaisin. Myös toinen todistaja oli nähnyt Mayersin seurueella lasipulloja, ja että maassa ollutta potkittiin.

Kolmas todistaja saapui saliin käsiraudoissa, koska miestä epäillään räppäriin liittymättömästä rikoksesta. Hän kertoi seuranneensa ystävänsä kanssa Mayersin seuruetta, sillä ystävä tahtoi kuulokkeensa takaisin.

Miehen mukaan pienen juttutuokion jälkeen Mayers seurueineen poimi maasta lasipulloja ja hyökkäsi miehiä kohti.

Oikeudenkäyntiä seuraavan Aftonbladetin toimittajan mukaan yksi todistajista olisi ollut yhteenoton aikaan rauhoittavan päihteen vaikutuksen alaisena.

Lisäksi oikeus kuuli 19-vuotiasta hoitanutta sosiaalityöntekijää. Mayersin turvamiehen ja toisen asianomistajan ystävän on myös määrä todistaa oikeudessa.

Alun perin oikeuskäsittelyn ilmoitettiin päättyvän tänään. Tuomari Per Lennerbrant on kuitenkin ilmaissut, että aikataulu näyttää venyvän, vaikka tuomion piti tulla tänään perjantaina.

STT

