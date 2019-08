”Ole kuin vesi” – sulavaliikkeiset mielenosoittajat hämmentävät poliisia Hongkongissa

Hongkongissa mellakkapoliisi on käyttänyt kyynelkaasua erityishallintoalueen hallintoa vastustavia mielenosoittajia vastaan jo toisena peräkkäisenä iltana.

Sunnuntaina pisimmät yhteenotot ovat tapahtuneet ylellisistä kaupoistaan tunnetulla Causeway Bayn alueella. Mielenosoittajat valtasivat alueella teitä ja pystyttivät barrikadeja.

Poliisi on käyttänyt kyynelkaasua myös Sheung Wanin kaupunginosassa.

Kiinan uutistoimisto Xinhua julkaisi sunnuntaina Hongkongin tilannetta kommentoivan näkökulma-artikkelin, jossa kerrottiin ”rumien voimien” uhkaavan maan ”tulosta”.

– Keskushallinto ei aio vain katsoa sivusta ja antaa tilanteen jatkua, uutistoimisto kirjoitti.

Hongkongin mielenosoitukset paitsi kanavoivat vihan paikallisia poliittisia johtajia ja poliisia kohtaan, ovat ne myös suora haaste Manner-Kiinan vallalle alueella.

Mielenilmaukset eivät ole kuitenkaan saaneet vastustajiaan myöntymään, vaan he ovat päinvastoin koventaneet kantojaan.

– Yleisen rauhan mielivaltainen hävittäminen ja poliisiin kohdistuvat väkivaltaiset iskut vahingoittavat Hongkongin yhteisöä, taloutta ja ihmisten toimeentuloa, hallinto kertoi tiedotteessa sunnuntaina.

Viimeisen kahden viikon aikana väkivaltaisuudet ovat lisääntyneet sekä poliisin että mielenosoittajien puolelta. Poliisi on toistamiseen ampunut mielenosoittajia kumiluodeilla ja kyynelkaasulla. Mielenosoittajat ovat sen heitelleet poliisia kaikella, minkä käteensä saavat. Lauantaina kolme mielenosoittajaa muodosti keskenään ritsan, jolla he sinkosivat tiiliskiviä poliisin asemarakennusta kohti.

Mielenosoittajat mukailevat kungfulegendan filosofiaa

Viikonlopun aikana mielenosoittajien on kerrottu toteuttavan ”ole kuin vesi” -mantraa, jonka teki tunnetuksi edesmennyt hongkongilaisnäyttelijä ja kamppailulajimestari Bruce Lee. Mielenosoittajat ovat omaksuneet kungfumestarin sanat ja alkaneet toteuttaa odottamattomuuden filosofiaa kaupungissa. Mielenosoittajien tavoitteena on saada poliisit hämilleen.

Hongkongilainen englanninkielinen South China Morning Post -lehti kertoo, että ”ole kuin vesi” -filosofia on ollut sunnuntaina täydessä iskussa, kun mielenosoittajat ovat vaihtaneet paikkaa sulavasti lennosta.

Mielenosoittajat esimerkiksi lähtivät Causeway Bayn alueelta, kun kyynelkaasu alkoi leijua ilmassa, ja siirtyivät Kwun Tongin -kaupunginosaa kohti. Lehden mukaan mielenosoittajat ovat olleet sunnuntaina levittäytyneenä joka puolelle kaupunkia.

Sunnuntai-iltana kovan linjan mielenosoittajia ilmaantui yhtäkkisesti lukuisiin eri osiin kaupunkia. Mielenosoittajat valtasivat katuja, tuhosivat liikennevaloja ja heittelivät tiesulkuja ympäriinsä. He myös seisauttivat joksikin aikaa vilkkaasti liikennöidyn tunnelin, minkä he tekivät myös pariin otteeseen lauantaina.

Aiemmin päivällä mielenosoittajat myös heittelivät munia ja tiiliskiviä poliisiasemaa kohti. Ennen väkivaltaisuuksien alkua oli myös kaksi rauhanomaista mielenilmausta.

Mielenosoittajat ovat vannoneet jatkavansa mielenilmauksia.

Opetusalalla työskentelevä 41-vuotias Kai Hou kertoi uutistoimisto AFP:lle, ettei ole samaa mieltä kovimman linjan väkivaltaisten protestoijien toimintatavoista. Hän kuitenkin tukee heidän tavoitteitaan.

– Kaikki eivät välttämättä ole samaa mieltä heidän radikaaleista teoistaan, mutta heidän tavoitteensa on yksinkertainen. He haluavat rakentaa paremman Hongkongin.

Poliisi ottanut kiinni yli 200 ihmistä

Mielenosoittajien kovan linjan ydinjoukko ja poliisi ottivat yhteen myös lauantaina ja sitä seuraavana yönä. Kamppailut sijoittuivat turisti- ja ostosalueena tunnettuun Tsim Sha Tsuin kaupunginosaan. Poliisit yrittivät kyynelkaasun avulla hillitä mielenosoittajia.

Mielenosoittajat ovat myös nujakoineet keskenään. Manner-Kiinalle myönteiset vastamielenosoittajat kävivät hallintoa vastustavien protestoijien kimppuun. 45 ihmistä joutui sairaalaan yhteenoton vuoksi.

Viranomaisten mukaan poliisi pidätti yli 20 mielenosoittajaa. Yhteensä yli 200 ihmistä on otettu kiinni mielenilmausten alettua kesäkuun alussa.

Poliisi pidätti joitakin ihmisiä myös Wong Tai Sinin työläiskorttelissa, jonka asukkaat tulivat tukemaan mielenosoittajia yön pikkutunneilla.

Järjestäjän mukaan hallinnon vastaiseen marssiin osallistui lauantaina 120 000 ihmistä. Poliisia tukevia mielenosoittajia kokoontui eilen järjestäjän mukaan 90 000.

Hongkongin rauhattomuudet ovat jatkuneet koko kesän ajan. Kaupungin suurmielenosoitukset alkoivat lähes kaksi kuukautta sitten, kun kansa lähti kaduille vastustamaan luovutuslakia, joka olisi sallinut rikoksesta syytettyjen luovuttamisen Manner-Kiinaan.

Vaikka laki on pantu jäihin, ovat mielenosoitukset muuntuneet yleisemmäksi Hongkongin hallinnon ja Kiinan vastaiseksi liikehdinnäksi.

