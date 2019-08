Olli Rehn vetäytyy kisasta IMF:n pääjohtajaehdokkaaksi – perustelee päätöstä Euroopan ehdokkaan tarvitsemalla laajalla tuella, jäljellä enää kaksi nimeä

Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn vetäytyy kisasta Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) eurooppalaiseksi pääjohtajaehdokkaaksi. Rehn kertoi asiasta Twitterissä.

Rehn perustelee päätöstään sillä, että IMF:n pääjohtajan virkaan on tarpeen saada ehdokas, jonka takana Euroopan maat voivat seistä yhteisesti.

– Tässä vaiheessa vedän nimeni ehdokkaiden listalta, jotta voimme saavuttaa laaja-alaisen konsensuksen sekä maailmanlaajuisen tuen eurooppalaiselle ehdokkaalle, Rehn kirjoittaa.

Rehnin mukaan kyseessä on ”poikkeuksellisen merkityksellinen sekä motivoiva työ”. Rehniä oli tiedotusvälineisiin levinneiden arvioiden mukaan pidetty yhtenä kolmesta kärkiehdokkaasta arvostettuun virkaan.

Suomen Pankista kerrotaan STT:lle, ettei Rehn aio tällä erää kommentoida päätöstään tarkemmin. Myöskään pääministeri Antti Rinne ei aio tällä erää kommentoida asiaa. STT:n tavoittama pääministerin media-avustaja Joonas Rahkola vetosi pääministerin aikataulusyihin.

IMF:n johtoon on perinteisesti valittu eurooppalainen ehdokas. Yhteisen ehdokkaan valintaa ovat vaikeuttaneet EU:n sisäiset erimielisyydet. Kisassa ovat tiettävästi jäljellä vielä hollantilainen entinen valtiovarainministeri Jeroen Dijsselbloem sekä bulgarialainen taloustieteilijä ja poliitikko, Maailmanpankin toimitusjohtaja Kristalina Georgieva.

AFP: Georgieva ennakkosuosikki

Uutistoimisto AFP:n haastatteleman, neuvotteluja läheltä seuraavan lähteen mukaan eniten tukea ehdokkaista olisi tällä hetkellä bulgarialaisella Georgievalla.

Georgieva on toiminut Maailmanpankin toimitusjohtajana vuodesta 2017. Georgieva täyttää kuitenkin tässä kuussa 66 vuotta, ja valuuttarahaston sääntöjen mukaan valittavan pääjohtajan tulee olla alle 65-vuotias.

Ikärajasta joustaminen on ollut mukana pohdinnoissa, mutta asiasta päättäminen ei ole yksin EU:n käsissä.

Hollantilaisen Dijsselbloemin mahdollisuuksia äänestyksessä heikentää EU:n eteläisten jäsenmaiden vastahakoisuus. Dijsselbloem veti eurokriisin aikana tiukkaa linjaa toimiessaan valtiovarainministereistä koostuvan euroryhmän puheenjohtajana.

Monet muistavat hänen kommenttinsa eteläeurooppalaisten maiden törsäävästä rahankäytöstä.

– En minä voi käyttää rahojani viinaan ja naisiin, ja sitten pyytää apua, Dijsselbloem tokaisi vuonna 2017.

Myös espanjalainen vetäytyi

Aiemmin myös Espanjan valtiovarainministeri Nadia Calvino ilmoitti vetäytyvänsä ehdokkuudestaan IMF:n johtoon. Espanjan hallitus tiedotti perjantaina olevansa sitoutunut yhteisen eurooppalaisen ratkaisuun löytämiseen ehdokkuudessa, eikä Calvino osallistu enää valinnan seuraavaan vaiheeseen.

Ranskan valtiovarainministeriö taas kertoi aiemmin, että portugalilainen Mario Centeno oli jättäytynyt pois kisasta.

Ranskan valtiovarainministeri Bruno Le Maire johtaa ponnisteluja eurooppalaisen IMF-ehdokkaan löytämiseksi. Valtiovarainministerit aloittivat äänestyksen EU:n ehdokkaasta IMF:n johtoon aamulla.

Äänestyksen etenemisestä ei toistaiseksi ole annettu tarkempia tietoja.

https://twitter.com/ollirehn/status/1157278031993614336

STT

