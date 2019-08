Ongelma nimeltä Roman Polanski

Roman Polanskin uusi elokuva on nimeltään Upseeri ja vakooja. Se on draama historiallisesta oikeusmurhasta, Dreyfusin tapauksesta. Pääosassa upseeri Georges Picquartina on The Artist -elokuvasta Oscarin voittanut Jean Dujardin.

Polanski itse on taiteellisesti arvostetuimpia elokuvantekijöitä. Hän uudisti Hollywoodia Rosemaryn painajaisella ja Chinatownilla. Vuonna 2001 Polanski voitti parhaan ohjauksen Oscarin elokuvasta Pianisti. Samalla Polanski on oikeutta pakoileva rikollinen. Hän on ollut maanpaossa Yhdysvalloista 41 vuotta. Ei ole kiistanalaista, että hän käytti 13-vuotiasta tyttöä seksuaalisesti hyväksi vuonna 1976.

Upseeri ja vakooja kilpailee nyt Kultaisesta leijonasta Venetsian elokuvajuhlilla. Ehdokkuus on herättänyt ulkoelokuvallista kohua. Polanskiin ja hänen kanssaan työskenteleviin ihmisiin kohdistuva kritiikki on voimistunut ja viime vuonna Oscarit jakava AMPAS-järjestö erotti Polanskin.

Vertaus murhaajaan

Heinäkuussa, kun Polanskin teoksen valinta ehdolle varmistui, festivaalin taiteellinen johtaja Alberto Barbera vertasi Polanskia kuvataiteilija Caravaggioon.

– Historia on täynnä taiteilijoita, jotka olivat murhaajia, rikollisia ja käyttäytyivät äärimmäisen huonosti, Barbera sanoi Hollywood Reporter -lehden haastattelussa.

– Suurten taiteilijoiden työt jäävät elämään.

Upseeri ja vakooja sai perjantaina ensinäytöksensä, jonka jälkeen konsensus itse elokuvasta tuntui mutkattomalta: se on kiihkoton historiantunti ja oikeussalidraama. Aplodit olivat pidemmät kuin lehdistönäytöksissä yleensä, mikä saattaa osaltaan johtua tuesta Polanskille.

Kohua itse teoksesta ei saisi aikaan, mutta aihevalinta on silti kannanotto. Alussa juutalainen upseeri Alfred Dreyfus tuomitaan maanpetoksesta karkotettavaksi. Dujardinin roolihahmo huomaa, miten todisteet tekaistiin.

Ranskaksi elokuvan nimi on J’accuse. Se viittaa kirjailija Emile Zolan vuonna 1898 julkaistuun kiistakirjoitukseen, jonka jälkeen Dreyfusin tapaus siirtyi uudelleen oikeussalin.

Kehtaako Polanski rinnastaa itsensä Dreyfusiin? Elokuva on ollut julkisesti suunnitteilla vuodesta 2012, mutta etenkin sen valmistuminen metoo-ajassa pakottaa rinnastamaan sisältöä ohjaajan omaan elämään. Kummoisia johtopäätöksiä ei voi tehdä. Polanski ei heittäydy marttyyriksi, mutta selvästi hän samastuu väärin perustein vihattuun Dreyfusiin.

Silmukka kiristyy

Ranskassa asuva 86-vuotias Polanski ei tullut itse Venetsiaan, sillä hänestä on kansainvälinen pidätysmääräys. Jännitteitä oli ilmassa. Kansainvälisille toimittajille tarjottu elokuvan näyttelijöiden erillinen haastattelutilaisuus peruttiin perjantaiaamuna, muutamia tunteja ennen kuin sen piti tapahtua. Perjantaina varsinaisessa satojen toimittajien lehdistötilaisuudessa elokuvaa edustivat tuottajat Alain Goldman ja Luca Barbareschi sekä näyttelijät Dujardin, Louis Garrel ja Emmanuelle Seigner, joka on myös Polanskin puoliso. Heidän strategianaan oli kertoa etenkin elokuvan historiallisesta tarkkuudesta.

– Tämä ei ole moraalioikeudenkäynti vaan elokuvafestivaali, Barbareschi sanoi. Kun yhteistyöstä Polanskin kanssa kysyttiin, näyttelijät keskittyivät kehumaan hänen taitojaan.

Keskiviikkona festivaalin tuomariston puheenjohtaja Lucrecia Martel puolusti elokuvan paikkaa kilpasarjassa mutta lisäsi, ettei itse onnittelisi Polanskia. Palkinnot jaetaan lauantaina 7. syyskuuta.

Upseeri ja vakooja saapuu Suomeen alkuvuodesta 2020. Polanskin edellinen ohjaus ei tullut suomalaisiin elokuvateattereihin.

Polanskin ja Allenin alamäki

Roman Polanskin uuden elokuvan festivaalinostetta seurannut voimakas paheksunta nivoutuu toiseen ajankohtaisen veteraaniohjaajan umpikujaan. Woody Alleniin kohdistuvat hyväksikäyttösyytökset johtivat viime vuonna rahoittaja Amazonin ja Allenin sopimuksen purkamiseen.

Nyt näyttää siltä, ettei Allenin viimeisin amerikkalainen elokuva A Rainy Day in New York saa levitystä kovinkaan monessa maassa. Lähes kaksi vuotta sitten valmistunut draama sai lopulta ensimmäiset ensi-iltansa loppukesästä Puolassa ja Kreikassa. Elokuvalle ei ole tiedossa valkokangaslevitystä esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Pohjoismaissa. Vika ei ole ainakaan tähtien puutteessa, sillä pääosissa ovat kuumat nimet Timothée Chalamet, Selena Gomez,Jude Law ja Elle Fanning.

Allen kuitenkin on jo kuvannut seuraavan elokuvansa Rifkin’s Festival Espanjassa, josta hän löysi uusia rahoittajia. Aiemmin Allenin elokuviin oli suorastaan jonoa, mutta Rifkin’s Festivalin ainoa varsinainen kansainvälinen tähti on Christoph Waltz.

STT

Kuvat: