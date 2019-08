Onnellisesti riimikoukussa oleva Rauni Rokka toistamiseen Kukulelefestivaalien sanoituskilpailun voittoon

Bar Bizarreen saapuu hyväntuulinen nainen. Perniöläisen Rauni Rokan viikonloppu on kulunut musiikin parissa. Keikkaa on ollut sekä Trilobeatit-trion ja Saloha!-yhtyeen kanssa Karkkilan Kukulele-festivaaleilla. Trilobeateissa soittavat Rokan itsensä lisäksi isoveli Seppo Rokka ja Esa Lehtinen; Saloha! koostuu sekä Salon kansalaisopiston että Raaseporin kulttuuriopiston soittajista.

Festivaalin äänimieheltä saatu kehu lämmittää edelleen mieltä.

– He kertoivat, että Saloha! oli parhaiten soiva porukka isoista kokoonpanoista, Rokka kertoo.

Kukulelefestivaaleilta on hyvän mielen lisäksi tuomisena Kukulelefestivaalin sanoituskilpailun ykkössija.

Kilpailussa tuli sanoittaa rock-kitaristi Erkki Kuuttilan säveltämä kappale. Kuuttila toimii Karkkilan I Ukuleleorkesterin taiteellisena johtajana. Kilpailukappaleessa tuli mainita sanat ”Karkkila, Ukulele”. Näillä reunaehdoilla syntyi kappale Kukuleleorkesteri.

– Sanoituksessani mainitaan lisäksi säveltäjä Eki. Mietin, että meneekö se liian kosiskelevaksi tuomariston mielestä, mutta voitto tuli, Rokka kertoo.

Kukulelefestivaalin sanoituskilpailun voitto ei ole ensimmäinen. Myös edellinen sanoitus, Vintage Love, ylsi voittoon vuosi sitten.

– Se kertoo 1920–30 -luvun banjolelestä (banjoukulele), jonka ostin verkkokauppa eBaystä. Se saapui alkuperäisessä kotelossa: vanha, hieno soitin, jonka vein sitten Salon Kitarataivaaseen huollettavaksi. Keksin, että teen tästä soittimesta sen laulun, rakkauslaulun ukulelelle.

Ukulelen Rokka löysi kymmenisen vuotta sitten. Ukulele on Havaijilla 1880-luvulla kehitetty kielisoitin, joka rakenteeltaan pienikokoinen nelikielinen kitara. Pieni, heleänääninen soitin herättää ihmisissä usein ihastusta.

Rokka kertoo, että meneillään on ukuleleaalto. Edellisestä onkin aikaa useampi vuosikymmen. Viimeksi ukulele ihastutti kansaa laajemmassa mittakaavassa 1950-luvulla.

– Ukulele on siitä kiva soitin, että siihen on helppo päästä käsiksi. Muutamalla soinnulla voi säestää jo puolet J. Karjalaisen tuotannosta, Rauni Rokka sanoo puolivakavissaan.

Ulkomuodostaan huolimatta ukulele taipuu monenlaiseen musiikkiin.

– Olemme me soittaneet Bachin menuettiakin Saloha!-yhtyeen kanssa. Ei kanteleessakaan ole kuin viisi kieltä, ja silti siitä saa irti vaikka mitä. Ukulelea tulee lähestyä samalla kunnioituksella, Rokka sanoo.

Rokka aloitti musisoinnin isoveljen jalanjäljissä kitaran parissa. Isoveljen kautta löytyi myös ukulele.

– Ukulele on myös matkassa käyttökelpoisempi kuin kitara, sen voi ottaa lentokoneeseenkin mukaan.

Omasta soittimesta haaveileville Rokka antaa neuvon.

– Ihan halvinta lelusoitinta ei kannata hankkia. Ne ovat todella kauniita ja itsellänikin on sellainen seinällä, mutta ne eivät pysy vireessä. Ihan hyvän aloittelijan soittimen saa jo 50–60 eurolla.

Myös biisejä Rokka on tehnyt ”kakarasta asti”. Sanoitukset käsittelevät usein luontoa.

– Sanoituksissani luonto liittyy ihmisenä oloon. Jos on paha olla, niin luonto eheyttää, se on terapeuttinen paikka.

Musiikin suhteen Rokka on kaikkiruokainen, ainoastaan tanssimusiikki ei tunnu omalta. Trilobeatin keikoilla soivat niin omat biisit kuin Beatles. Beatlesin musiikin parissa varttuneen Rokan on vaikea nimetä suosikkiaan yhtyeen tuotannosta. Hetken miettimisen jälkeen sellaiseksi valikoituu Blackbird. Säveltäjä Paul McCartney on kertonut kappaleen saaneen inspiraationsa Bachin kappaleesta Bourrée E-mollissa . Kappalevalinta kuvaa hyvin Rokan musiikkimakua.

– Karsastan tiukkoja raja-aitoja. Nyt on onneksi valtavirtamusiikissakin menossa sellainen vaihe, että musiikkilajeja sekoitetaan ennakkoluulottomasti.

Yksi kriteeri kuitenkin löytyy.

– En halua tehdä lauluja turhasta, vaan musiikin pitää olla merkityksellistä.

Biisi syntyy yleensä sanojen ja sävelen yhteistyönä.

– Minulle sanat ovat musiikkia, musiikillisia. Riippuen siitä, mitä vokaaleita sanassa on, se leijuu ihan eri tavalla, Rokka sanoo.

Vaikka sanat ja sävelet löytyvät pätkään usein helposti, kokonaisen biisin viilaamiseen saa kulumaan aikaa – ja pyyhekumia. Rokka nimittäin tykkää kirjoittaa sävellyksensä lyijykynällä. Ja riimejä pitää sanoituksesta löytyä.

– Heikki Salo sanoi aikanaan eräällä biisintekokurssilla minulle, että olen riimikoukussa. Mutta voin sanoa, että olen onnellisesti koukussa, Rokka nauraa.

Kuuntele Raili Rokan Kukuleleorkesteri Salon Seudun Sanomien nettisivuilta.