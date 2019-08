OP synkensi ennustettaan: Suomen talouskasvu hyytyy puoleen prosenttiin ensi vuonna – ”Talous painuu ryömintävaihteelle”

OP-ryhmä veivaa alaspäin ennustettaan Suomen talouskasvusta. OP odottaa Suomen talouden kasvavan tänä vuonna 1,2 prosenttia ja ensi vuonna enää 0,5 prosenttia.

Vielä keväällä OP ennakoi tälle vuodelle 1,6 prosentin ja ensi vuodelle 0,8 prosentin kasvua.

OP:n mukaan tuoreet tiedot kertovat, että Suomen talouden kasvu hidastui selvästi jo talvella. Toistaiseksi vienti on vetänyt kohtalaisesti vanhojen tilausten ansiosta, mutta ensi vuonna vientimarkkinoiden heikkenevä suhdannekehitys alkaa näkyä selvemmin. OP:n mukaan Suomen vienti kasvaa tänä vuonna kaksi prosenttia, mutta ensi vuonna enää puoli prosenttia.

Samalla OP katsoo kasvun hidastuvan yksityisessä kulutuksessa, kun säästämisaste nousee ensi vuonna jo kolmatta vuotta peräkkäin. Säästämisen lisääntyminen johtuu pitkälti suhdanneluonteisesta vaihtelusta, mutta taustalla voi olla myös pidempiaikaisia syitä, kuten väestön ikääntyminen, OP arvioi.

Lisäksi investointien veto hiipuu, kun asuinrakentamisen investoinnit vähenevät tänä ja ensi vuonna.

– Vientimarkkinoiden kangertelu painaa Suomea, mutta myös kotimarkkinoiden näkymät ovat vaisuhkot. Talous painuu ryömintävaihteelle, mutta taantuman eväät eivät ole vielä kasassa. Talouden yleistilanne säilyy myös kohtalaisena niin yritysten kuin kotitalouksien näkökulmasta, sanoo OP:n pääekonomisti Reijo Heiskanen tiedotteessa.

Työllisyyskasvu vaisua

Työllisyyden kohentuminen lähes pysähtyy talouskasvun hidastuessa. OP:n papereissa työllisyysaste on tänä vuonna 72,6 prosenttia ja ensi vuonna 72,9 prosenttia.

Pääministeri Antti Rinteen (sd.) hallituksen keskeinen tavoite on saada työllisyysaste nousemaan 75 prosenttiin vuoteen 2023 mennessä. Tilastokeskuksen mukaan työllisyysasteen trendi oli kesäkuussa 72,5 prosenttia. Heinäkuun työllisyysluvut julkistetaan huomenna tiistaina.

OP arvioi julkisen talouden tasapainon heikentyvän ensi vuonna pääosin hallituksen ohjelmassaan esittämien toimien seurauksena. Samalla julkisen velan pieneneminen lähes pysähtyy ensi vuonna. OP:n mukaan julkisen talouden velka suhteessa bruttokansantuotteeseen on ensi vuonna 58 prosenttia.

– Hieman elvyttävä politiikka sopii parin seuraavan vuoden suhdanteisiin, mutta tarvitsisi tuekseen pitkävaikutteisia toimia, jotka parantaisivat julkisen talouden kestävyyttä ja toisivat joustavuutta työmarkkinoille, Heiskanen sanoo.

STT

