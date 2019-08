Osakemarkkinoilla rytisee: Kiinan ja USA:n kauppasodan leviäminen valuuttoihin säikäytti

New Yorkin arvopaperimarkkinat ovat syöksyssä, kun Kiinan valuutan juanin jyrkkä heikkeneminen säikäytti markkinat. New Yorkin pörssin Dow Jones -indeksi oli runsaan 2 prosentin ja laajempi S&P 500 -indeksi vajaan 2 prosentin laskussa illansuussa Suomen aikaa. Teknologiapörssi Nasdaq oli peräti yli 4 prosentin pudotuksessa.

Myös Euroopassa rytisi. Lontoon pörssin FTSE 100 -indeksi päätyi 2,5 prosenttia miinukselle. Frankfurtin ja Pariisin pörssit pysähtyivät noin 2 prosenttia pakkaselle. Helsingin pörssi selvisi prosentin takapakilla.

Pörssien sukellus johtuu Yhdysvaltain ja Kiinan kauppasodan kiihtymisestä presidentti Donald Trumpin ilmoitettua viime viikolla uusista tulleista. Kiinan valuutta juan on heikentynyt tänään noin 7,1 juaniin dollaria vastaan eli alimmalle tasolleen sitten vuoden 2010.

Kiinan keskuspankki varoittaa, että Yhdysvaltain yksipuoliset toimet ja protektionismi vaikuttavat juanin arvoon. Juanin heikentyminen lievittää Yhdysvaltain tullien vaikutuksia Kiinan viennissä Yhdysvaltoihin ja toisaalta heikentää yhdysvaltalaisten tuotteiden kilpailukykyä Kiinan markkinoilla.

– On olemassa tunne, että Kiina pystyy aiheuttamaan paljon enemmän kipua Yhdysvalloille kauppakiistassa (kuin tähän mennessä), arvioi arvopaperivälittäjä IG:n analyytikko David Madden.

Juan ei ole vapaasti vaihdettava valuutta, vaan se liikkuu tietyn Kiinan keskuspankin päivittäin asettaman valuuttaputken sisällä. Keskuspankki ei ole itsenäinen, vaan Kiinan hallitus pystyy niin halutessaan vaikuttamaan juanin arvoon.

Valuutan heikentämisen arvioidaan merkitsevän jopa sitä, että Kiina on luopunut toivosta saavuttaa kauppasovun Yhdysvaltain kanssa.

Kietoutuvat maatalouteen

Kauppasodan tuoreimmat käänteet kietoutuvat maatalouteen. Trump on pitkään vaatinut Kiinaa lisäämään maataloustuotteiden tuontia Yhdysvalloista. Maataloustuotteet, kuten soijapavut ja porsaanliha, ovat olleet Yhdysvalloille yksi kauppaneuvottelujen avainkysymyksistä.

Kiina kertoi viime viikolla alkaneensa lisätä maataloustuotteiden tuontia Yhdysvalloista, mutta Trumpin uuden tulliuhkauksen jälkeen maataloustuotteiden ostot ollaan kuitenkin nyt ilmeisesti laittamassa jäihin.

Uutistoimisto Bloomberg kertoo lähteidensä tietoihin perustuen, että Kiinan hallitus on pyytänyt valtio-omisteisia yhtiöitä keskeyttämään maataloustuotteiden tuonnin Yhdysvalloista.

