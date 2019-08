Pääesikunta on aloittanut Taipalsaaren ampumaonnettomuuden tutkinnan

Puolustusvoimien pääesikunta on aloittanut esitutkinnan Taipalsaaren ampuma-alueella tapahtuneessa ampumaonnettomuudessa. Varusmies loukkaantui keskiviikkona ammuttuaan itseään jalkaan.

– Kurinpitoesimies eli Utin jääkärirykmentin komentaja on tehnyt meille keskiviikkona tutkintapyynnön. Tutkintavastuu sovittiin torstaiaamuna poliisin kanssa, Puolustusvoimien pääesikunnan sotilaslakimies Jouni Pulkkinen kertoi STT:lle torstaina.

Tutkintapyyntö pääesikunnalle tehdään, kun asiassa on syytä epäillä rikosta. Tutkinnan suorittaa pääesikunnan rikostutkintayksikkö. – Tämä etenee kuten kaikki muutkin esitutkinnat eli ensin alamme selvittää tapahtuman kulkua ja teemme tarpeelliset kuulustelut. Tutkinnan kestosta on vaikea antaa arviota, mutta varmaankin kestää joitakin viikkoja, että tavoitamme kaikki henkilöt, Pulkkinen selvitti.

Hänen mukaansa tutkinta on vielä niin alkuvaiheessa, että jutun rikosnimikkeitä ei voida vahvistaa. Rikostutkintayksiköllä on jo alustava käsitys tapahtumien kulusta, Pulkkinen kertoi.

Pulkkisen mukaan onnettomuustapaukset, joissa ei ole ollut kenenkään henki uhattuna, siirtyvät pääsääntöisesti Puolustusvoimien tutkittaviksi.

– Mutta kun esimerkiksi joitakin vuosia sitten varusmies kuoli Syndalenin (Hanko) taisteluammunnoissa, sovimme nimenomaan poliisin kanssa, että poliisi suorittaa tutkinnan.

