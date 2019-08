Pääministeri Johnsonin tiedottaja: Britannia aikoo lopettaa vapaan liikkuvuuden heti EU-eron jälkeen

Britannia aikoo lopettaa EU-kansalaisten vapaan liikkuvuuden heti, kun se on eronnut EU:sta lokakuun lopussa. Asiasta kertoi pääministeri Boris Johnsonin tiedottaja.

Muutos koskee esimerkiksi Britanniassa asuvia ja työskenteleviä EU-kansalaisia. Britanniassa asuu tällä hetkellä runsaat kolme miljoonaa muiden EU-maiden kansalaista. Heistä noin miljoona on hakenut pysyvää asumislupaa Britanniassa EU-eron jälkeen.

Esimerkiksi oppositiopuolue liberaalidemokraatit arvosteli suunnitelmaa todellisuudesta vieraantuneeksi.

– Mitä tämä tarkoittaisi esimerkiksi niille EU-kansalaisille, jotka asuvat Britanniassa mutta käyvät ulkomailla ja yrittävät palata, ihmetteli parlamentaarikko Ed DaveyIndependentin mukaan.

Samassa yhteydessä Britannia aikoo myös tiukentaa maahantulomääräyksiä tuomittujen rikollisten osalta. Uudistuksen tarkempi sisältö on vasta kehitteillä ja selviää myöhemmin.

Johnsonin edeltäjä Theresa May aikoi myös lopettaa vapaan liikkuvuuden, mutta oli luvannut muutokselle siirtymäajan, jotta korvaavasta menettelystä ehdittäisiin sopia.

STT

