Pääministeri Rinne: Brasilian metsäpalot uhkaavat koko maapalloa – nyt pitää toimia

Brasilian metsäpalot uhkaavat koko maapalloa, Suomen pääministeri Antti Rinne (sd.) kertoo valtioneuvoston tiedotteessa.

– Kuten miljoonat ihmiset ympäri maailmaa, olen huolissani Brasilian metsäpaloista. Ne uhkaavat koko maapalloa, eivät vain Brasiliaa tai Etelä-Amerikkaa, Rinne kertoo.

– Tilanne on erittäin vakava ilmaston kannalta, ja nyt pitää toimia.

Pääministeri kertoo olleensa eilen illalla yhteydessä Euroopan komissioon ja odottaa EU:lta toimia jo tämän päivän aikana. Hän kertoo Suomen hallituksen seuraavan tilannetta erittäin tarkasti.

– Ilmastonmuutoksen torjunta on – kestävän talouskehityksen ja ihmisten hyvinvoinnin lisäämisen lisäksi – hallitukseni tärkeimpiä prioriteetteja kotimaassa, Euroopassa ja globaalisti, Rinne kertoo.

– EU:n puheenjohtajamaana Suomi vaikuttaa kaikin mahdollisin keinoin ilmastonmuutoksen torjuntaan ja seuraa tilannetta erityisen tarkasti.

Brasilian tilanteesta tullaan Rinteen mukaan keskustelemaan myös Eurooppa-neuvostossa. Neuvostossa on selvitettävä olisiko Euroopalla jotain annettavaa Brasilialle, jotta vastaavilta paloilta voitaisiin välttyä tulevaisuudessa.

Rinne kertoo myös olevansa huolissaan siitä, miten Brasilia suhtautuu tällä hetkellä omiin metsiinsä.

– Brasilian on syytä tehdä kaikkensa, jotta koko sivilisaation kannalta vaaralliset palot saadaan loppumaan, Rinne sanoo.

Palot nousevat G7-maiden kokouksen agendalle

Brasilian presidentti syyttää ranskalaista virkaveljeään kolonialistisesta asenteesta Amazonin sademetsäpaloihin liittyen.

Brasilian presidentti Jair Bolsonaro kommentoi asiaa Twitterissä sen jälkeen, kun Ranskan presidentti Emmanuel Macron oli vaatinut G7-maiden nostavan Amazonin metsäpalot keskustelujen aiheeksi tämän viikon kokoontumisessa. Brasilia ei kuulu G7-maihin.

Saksan liittokansleri Angela Merkel vahvisti perjantaina, että sademetsäpalot kuuluvat G7-kokouksen agendaan.

Macron myös kutsui Amazonin paloja kansainväliseksi kriisiksi ja sanoi, että tulessa ovat maailman keuhkot, jotka tuottavat 20 prosenttia hapesta.

Bolsonaro sanoi, että Macron käyttää Brasilian sisäistä asiaa oman poliittisen hyödyn tavoitteluun. Lisäksi hän syytti ranskalaista virkaveljeään sensaatiohakuisuudesta.

– Ranskan presidentin ehdotus siitä, että Amazonin tilanteesta pitäisi keskustella G7-maiden kokouksessa ilman alueen maiden läsnäoloa edustaa kolonialistista mentaliteettia, jolle ei ole sijaa tällä vuosisadalla, Bolsonaro kirjoitti Twitterissä.

Palojen koko laajuus ei vielä ole selvillä

Viranomaisten tietojen mukaan Brasiliassa on havaittu tammikuun ja elokuun välisenä aikana lähes 73 000 paloa, mikä on eniten sitten vuoden 2013. Valtaosa paloista oli Amazonin alueella.

Brasiliassa metsien polttaminen on normaalia tähän aikaan vuodesta, kun metsiä raivataan viljelys- ja laidunmaiksi. Brasilian avaruustutkimuskeskuksen (INPE) satelliittitietojen mukaan maastopalot ympäri Brasiliaa ovat kuitenkin kasvaneet tänä vuonna jopa 85 prosentilla, kertoo BBC.

Palojen koko laajuus ei vielä ole selvillä, mutta niiden aiheuttamasta savusta on kärsitty Sao Paulossa ja useissa muissa Brasilian kaupungeissa kuluneella viikolla.

Ympäristöasiantuntijoiden mukaan palot ovat yhteydessä kiihtyviin metsien hävittämiseen Amazonin alueella.

– Tutkijat ovat asiasta yksimielisiä: suurin syy metsäpaloille ovat ihmisen toimet. Metsää hakataan ja sen jälkeen poltetaan pääasiassa maatalouden, erityisesti karjalaitumien, tarpeisiin, kertoo ympäristöjärjestö WWF:n suojelujohtaja Jari Luukkonen järjestön tiedotteessa.

INPEn mukaan metsää hävitettiin heinäkuussa neljä kertaa enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Asiantuntijoiden mukaan presidentti on rohkaissut metsureita ja maanviljelijöitä raivaamaan metsiä viljelyskäyttöön.

