Päivät lyhenevät ja SalPan kausi synkkenee

SalPan kausi Kakkosessa alkaa kääntyä valitettavan mollivoittoiseksi. Kesäkuun jälkeinen synkkä jakso sai jatkoa perjantai-iltana Urheilupuiston ylänurmella, kun Honka/Akatemia haki Espooseen kolme sarjapistettä 3–2-voitolla.

SalPa oli ottelussa selvästi hallitseva osapuoli varsinkin toisella puoliajalla, mutta joukkue ei osannut hyödyntää rakentamiaan maalipaikkoja. Välillä kolisivat Hongan tolpat, ja välillä maalivahti Rasmus Leislahti venyi loistopelastukseen.

Itse asiassa SalPa osui paremmin omien maalipuiden väliin, sillä peräti kaksi Hongan osumista merkittiin SalPa-puolustuksen tekemäksi. Kun vielä vieraiden toinen maali syntyi hieman kevyesti puhalletusta rangaistuspotkusta, niin tähtien merkit eivät todellakaan olleet SalPan puolella.

SalPan päävalmentaja Ilkka Virtanen seurasi ottelua katsomossa, sillä Palloliitto langetti hänelle yhden ottelun toimitsijakiellon viime perjantain KaaPo-ottelun jälkeisistä kommenteista.

– On se tuskaista seurata matsia sivusta. Katsoa, kun et pysty vaikuttamaan mihinkään, pyöritteli Virtanen päätään tappion jälkeen.

SalPan kärjessä kirmannut Bruno Rodriques osoitti ensimmäisessä pelissä olevansa kelpo korvaaja Elmo Heinoselle . Portugalilainen iski SalPan avausmaalin, ja oli muutenkin lähes koko ajan vaarallinen.

Fyysiset ominaisuudet ovat Rodriquesilla täysin erilaiset kuin Heinosella, mikä näkyy myös pelityylissä. Hyökkääjä tekee jatkuvasti pystyjuoksuja, ja yrittää tilaisuuden tullen nopeasti ratkaisua. Maalin lisäksi Rodriques oli kahteen otteeseen todella lähellä maalia, ja kerran hyökkääjä kaadettiin selvässä läpiajossa.

– Rodriques on maalintekijä, ja hän oli tässä ottelussa sitä mitä on ollut harjoituksissakin. Liikkuu laajalla alueella, ja pystyy tekemään itsensä pienillä liikkeillä pelattavaksi, kiitteli Virtanen Rodriquesin debyyttiä.

SalPan kavennuksen puski neljä minuuttia ennen täyttä aikaa Niko Leskelä , mutta viime hetkien kiri jäi maalin verran vajaaksi.

Tappion myötä SalPa putosi sarjataulukossa viidenneksi, ja kierroksen täyttyessä sijoitus voi vielä pudota jopa kolmella.

– Fakta on nyt se, että me tarvitsemme pisteitä. Edessä on vielä kaksi tosi vaikeaa peliä, mutta niistä on saatava myös taulukkoon jotain, vakuutti Ilkka Virtanen.

KAKKOSEN B-LOHKO: SalPa–Honka Akatemia 2–3 (1–2)

Maalit:

17. Oma maali 0–1

27. Bruno Rodrigues 1–1

42. Matias Viitanen 1–2 (rp)

76. Matias Viitanen 1–3

86. Niko Leskelä 2–3

SalPan kokoonpano: Joonas Kontkanen; Julius Perälä, Vilho Heikkinen, Olli Jalli (v), Iku Leino (v); Ilari Koljonen, Iiro Vanha (v), Jesper Karlsson (80. Viktor Limnell, v); Eetu Leppänen (54. Niko Leskelä), Bruno Rodrigues (80. Luiyi Laguerre), Lucas Gabrielsson.

SalPan muut vaihtopelaajat: Eemeli Mälkönen (mv), Severi Jaatinen, Juho Henttinen, Gentrit Kovaqi.

Erotuomari: Jesse Kananen

Yleisöä: 249.

SSS-pisteet: SSS-pisteet: Gabrielsson 3, Rodriques 2 ja Koljonen 1.

SSS-pistekilpailun tilanne: Kasperi Tuomi 9, Elmo Heinonen 8, Gabrielsson 6, Vanha 5, Jami Siirtola 3, Leino, Leppänen, Limnell, Koljonen ja Rodrigues 2, Leskelä 1.

SalPan seuraava ottelu: la 17.8. Tampere United–SalPa Pyynikillä kello 17.