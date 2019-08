Peimari Unitedin maalikone harjoittelee SalPan kanssa – Elmo Heinonen kiinnostaa liigaseuroja

Länsi-Suomen piirin Kolmosen kärkijoukkueessa Peimari Unitedissa kovaa jälkeä tehnyt portugalilaislaituri Bruno Rodrigues harjoittelee Kakkosessa pelaavan SalPan kanssa.

SalPan joukkueenjohtajan Ville Inkisen mukaan SalPa ja Rodrigues eivät ole kuitenkaan tehneet vielä sopimusta. SalPa on kuitenkin lähettänyt siirtopyynnön Peimarille, joka on hyväksynyt sen.

Rodrigues on muuttanut Saloon ja on harjoitellut viime päivät SalPan kanssa.

– Pelaaja saa tulla meille treeneihin näyttämään tasonsa. Sen jälkeen katsotaan, onko hän sopimuksen arvoinen, Inkinen muotoilee.

Peimari Unitedissa annettujen näyttöjen perusteella Rodriguesilla olisi annettavaa myös sarjapykälää ylempänä.

Viime kaudella Rodrigues teki 24 ottelussa 22 maalia, voitti maalipörssin ja valittiin Kolmosen kauden parhaaksi pelaajaksi. Kuluvalla kaudella Rodrigues pelasi Peimarissa yhdeksän ottelua, joissa syntyi seitsemän maalia.

Inkinen myöntää, että vaikka SalPan pelaajatilanne on tällä hetkellä hyvä, laiturin paikalle ei ole ylitarjontaa. Varsinkin sen jälkeen, kun vahvoja otteita esittänyt Kasperi Tuomi aloitti varusmiespalveluksensa.

Kiirettä mahdollisen sopimuksen kanssa ei ole, sillä Kakkosen siirtoaika päättyy vasta syyskuussa.

Sen sijaan Veikkausliigan ja Ykkösen siirtoikkuna sulkeutuu jo perjantaina.

SalPassa on yksi pelaaja, joista moni ylemmän sarjatason joukkue on taatusti kiinnostunut. Hän on 13 ottelussa 11 maalia iskenyt Elmo Heinonen, joka johtaa Kakkosen maalipörssiä.

Onko SalPaan oltu yhteydessä koskien Elmo Heinosta?

– Kyllä, Inkinen myöntää.

Ovatko yhteydenotot tulleet yhtä vai kahta sarjaporrasta ylempää?

– Sekä että. Enemmän yhteydenottoja on tullut kaksi pykälää ylempää.

– Keskusteluita on käyty, mutta yhtään virallista tarjousta ei ole saatu, Inkinen tarkentaa.

Heinosella on voimassa oleva sopimus SalPan kanssa tämän kauden loppuun.

Kakkosen B-lohkossa neljäntenä olevan SalPan seuraava ottelu on perjantaina Urheilupuistossa FC Honka Akatemiaa vastaan.