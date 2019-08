Perussuomalaiset löi jäsenelleen varoituksen Kansallismielisten kesäleirin tapahtumista

Perussuomalaisten puoluehallitus antoi perjantaina varoituksen yhdelle puolueen jäsenelle. Puoluesihteeri Simo Grönroos vahvistaa STT:lle, että varoituksen perusteena oli epäasialliseen toimintaan osallistuminen, mikä on haitannut puoluetta. Varoituksesta kertoi ensimmäisenä Uutissuomalainen.

Grönroos ei halua kertoa varoituksen saaneen henkilön nimeä. Hänen mukaansa kyse on puolueen sisäisestä asiasta.

Epäasiallisella toiminnalla tarkoitetaan tapahtumia Kansallismielisten liittouman kesäleirillä. Grönroosin mukaan leirillä oli ammuttu maalitauluja, joiden alla oli ihmisten kuvia. Grönroosin mukaan asiaa selvitettiin tarpeellisessa laajuudessa. Puolue ei kuitenkaan tarkemmin selvittänyt, keiden kuvia maalitauluissa oli.

Sosiaalisessa mediassa on epäilty, että ampumaharjoituksessa maalitauluina olivat ainakin pääministeri Antti Rinteen (sd.) ja opetusministeri Li Anderssonin (vas.) kuvat. STT ei ole pystynyt vahvistamaan leirin tapahtumia.

– Nämä mediassa esitetyt arviot varmaan olivat ihan oikean suuntaisia, Grönroos toteaa.

Grönroosin mukaan asia on tältä erää loppuun käsitelty.

Tampereella Kiemunki erotettiin valtuustoryhmästä

Tampereella perussuomalaiset päättivät kesäleiriin liittyvistä toimista jo heinäkuussa. Tuolloin varavaltuutettu Terhi Kiemunki erotettiin valtuustoryhmästä. Kiemunki on erotettu perussuomalaisen puolueen jäsenyydestä vuonna 2017.

Lisäksi paikallisyhdistyksen hallituksen jäsen Seikku Kaita jäädytettiin hallituksen toiminnasta siihen saakka kunnes puolue päättää mahdollisista jatkotoimista. Asiasta heinäkuussa kertonut paikallisyhdistyksen puheenjohtaja Kirsi-Maarit Asplund ei lauantaina osannut kommentoida, antoiko puoluehallitus varoituksen Kaidalle.

– Olen juuri tullut reissusta kotiin, enkä ole kuullut koko uutisesta, Asplund sanoo.

STT:n tavoittama Seikku Kaita puolestaan totesi ainoastaan, että hän on lukenut uutisen varoituksesta. Kaita päätti puhelun tämän jälkeen.

