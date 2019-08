Perussuomalaiset vaativat lisää rahaa hoitajamitoitukseen ja poliiseille

Perussuomalaiset ohjaisi lisää rahaa esimerkiksi hoitajamitoitukseen ja poliisin resursseihin. Suomen suosituimman puolueen ja suurimman oppositiopuolueen eduskuntaryhmää johtavan Ville Tavion mukaan rahaa tulisi siirtää pois ”Suomelle haitallisesta maahanmuutosta ja tuhlailevasta kehitysavusta”.

Ulkoministeriön mukaan talousarvion mukaiset kehitysyhteistyön määrärahat ovat tätä vuonna kokonaisuudessaan 989 miljoonaa euroa.

Kuntatyönantajat puolestaan on aiemmin arvioinut, että vanhustenhoitoon kaavailtu lakisääteinen 0,7 hoitajan mitoitus vaatisi noin 250 miljoonaa euroa lisää rahaa vuodessa.

Vaalipuheissa esillä ollut hoitajamitoitus olisi itse asiassa voitu laita kuntoon jo heti vaalien jälkeen kesällä, sanoi ryhmän toinen varapuheenjohtaja Arja Juvonen.

– Se olisi ollut niin yksinkertaista, että olisi otettu ikäihmisten palvelujen laatusuositus käsittelyyn ja siihen nostettu lukua 0,5:stä.

Konkretiaa luvassa marraskuussa

Tavio lupasi Joensuussa eduskuntaryhmän kesäkokouksessa, että perussuomalaiset esittää vaihtoehtobudjetissaan konkreettisia keinoja talouden ja työllisyyden parantamiseksi. Vaihtoehtobudjetti esitellään marraskuussa.

Kokouksen tiedotustilaisuudessa kuultiin kuitenkin joitakin linjauksia. Esimerkiksi oppositioon siirtynyt kokoomus ja hallituksessa viihtyvä keskusta ovat jo ehtineet vaatia perussuomalaisilta ongelmien osoittelun lisäksi myös ratkaisuehdotuksia.

Pääministeri Antti Rinteen (sd.) hallituksen tavoitteena on 75 prosentin työllisyysaste ja vähintään 60 000 uutta työllistä vuoteen 2023 mennessä.

Perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon mukaan pelkkä työllisyysasteen tuijottaminen ei kuitenkaan anna kokonaista kuvaa työllisten tilanteesta.

– Oleellista on myös se, tuleeko ihminen työllään toimeen, vai joutuuko hän palkan lisäksi turvautumaan sosiaaliturvaan. Osa-aikaisen ja alipalkatun työn osuus kasvaa koko ajan, Halla-aho sanoi puheessaan.

Hänen mukaansa matalapalkkaisille aloille kohdistuva työperäinen maahanmuutto, Halla-ahon sanoin ”halpatyövoiman maahantuonti”, pitää palkkoja alhaisina.

– Samaan aikaan suomalainen työvoima on katoamassa näiltä aloita. Näin on käymässä muun muassa rakennusalalla, Tavio komppasi.

Ei keppiä työttömille eikä yrityksille

Työllisyysasteen nostoa perussuomalaiset pitää tärkeänä tavoitteena, mutta hallituksen toistaiseksi tarjoilemilla keinoilla se ei ole Halla-ahon mukaan realistinen.

Työttömien kepittäminen puheenjohtajan mukaan ratkaisisi työllisyysongelmaa. Oleellista on esimerkiksi yritysten työllistämiskyky.

– Ei tuhota teollisuusalojen kilpailukykyä liiallisella ilmastosääntelyllä, ehdotti Tavio ja sanoi perussuomalaisten vaativan myös polttoaineveron alennusta.

Arja Juvonen nosti esiin sote-uudistuksen ja siihen liittyvät alan työsuhteet.

– Meille on äärimmäisen tärkeää, että sotessa työsuhteet pysyisivät pitkäaikaisina, eivät pätkätöinä. Yhtälö, jossa (pienten lasten vanhemmat) lähtevät työelämään, mutta työsuhteet ovatkin repaleisia, on kestämätön, hän painotti.

Helsingin Sanomien mukaan kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo väläytti keskiviikkona Vantaalla välikysymyksen mahdollisuutta hallituksen työllisyystoimista. Välikysymys voisi olla mahdollinen, jos kokoomus ei ole tyytyväinen hallituksen syyskuun budjettiriihessä esittämiin työllisyystoimiin.

– Voisin kuvitella, että kokoomuksen kanssa pystytään tekemään yhteistyötä liittyen esimerkiksi tarkempaan taloudenpitoon, Tavio muotoili.

Erimielisyyttä oppositiossa löytynee esimerkiksi kotimaisuuden tärkeydestä ja muista ”arvokysymyksistä”, hän arvioi.

”Typerä puhe on sananvapauden hinta”

Mediatilaisuudessa puolue nosti lisäksi esiin yhden lempiaiheeseensa, sananvapauden. Tavion mukaan perussuomalaiset haluaa, että lakipykälä kansanryhmää vastaan kiihottamisesta otetaan ”uuteen tarkasteluun”.

Neljästä kansanedustajasta on parhaillaan menossa esitutkinta. Heitä kaikkia epäillään kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Epäiltyinä ovat perussuomalaisten Juha Mäenpää ja Sebastian Tynkkynen sekä KD:n Päivi Räsänen ja SDP:n Hussein al-Taee.

Tavion mukaan perussuomalaiset ei saa pykälää uuteen käsittelyyn yksin.

– Sen takia haluamme kutsua muut puolueet mukaan sananvapauskeskusteluun, Tavio sanoi.

Halla-ahon mielestä typerä puhe on sananvapauden hinta. Hänestä keskustelussa sekoitetaan usein puheiden järkevyys ja puheiden kriminalisointi.

– Kriminalisointi on mielestämme lähtökohtaisesti väärä tapa torjua typerää puhetta. Lakipykälien on oltava selkeitä ja niitä on pystyttävä soveltamaan yhdenmukaisesti kaikkiin ihmisiin. Väärän tiedon levittäminen taas on eri asia. Tieto joko on totta tai se ei ole, Halla-aho perusteli.

Halla-aho: Britannian Johnson toimii ainoalla järkevällä tavalla

Britannian pääministeri Boris Johnson toimii brexit-asiassa ”ainoalla järkevällä tavalla”, sanoo suurimman oppositiopuolueen perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho.

Kuningatar Elisabet II hyväksyi keskiviikkona pääministerin pyynnön parlamentin työn jäädyttämisestä.

Halla-ahon mukaan Britanniassa parlamentti torjuu sekä sopimuksettoman eron että minkä tahansa sopimuksen eroavan maan ja EU:n välillä.

– EU ei aio ryhtyä neuvottelemaan sopimusta uudelleen, eikä ole mitään syytä olettaa, että Britannian parlamentti hyväksyisi sopimuksen, jonka se on jo kolme kertaa hylännyt, viime kaudella meppinä toiminut Halla-aho arvioi.

– Me olemme täydellisessä pattitilanteessa, eikä tästä päästä ulos kuin sopimuksettomalla erolla, hän jatkaa.

Halla-aho kommentoi brexit-tilannetta torstaina STT:lle puolueensa eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Joensuussa.

