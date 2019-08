Tutkijat näkivät videolta: pienkone teki ympyrän ja syöksyi siivelleen maahan – Tampere-Pirkkalan lentokenttä jälleen auki

Tampere-Pirkkalan lento-onnettomuuden pienlentokone syöksyi jyrkässä kulmassa maahan siivelleen heti lentoon noustessaan.

Onnettomuustutkintakeskuksen (Otkes) ilmailuonnettomuuksien johtava tutkija Ismo Aaltonen kertoo, että Otkesilla on video tapahtuneesta. Videolla näkyy, kuinka ultrakevyt pienlentokone alkaa kiitotieltä lentoon lähtiessään välittömästi kaartaa vasemmalle. Kone tekee noustessaan kokonaisen ympyrän ja yhtäkkiä kaatuu jyrkässä kulmassa siivelleen kiitotien viereiselle nurmikolle.

Kone oli Aaltosen mukaan ultrakevyt kaksipaikkainen Eurostar-kone.

Aaltosen mukaan mikään ei häirinnyt konetta sen noustessa ilmaan. Arveluita konetta häirinneestä kuumailmapallosta hän luonnehtii ”huuhaaksi”.

Aaltosen alustavan arvion mukaan myös sää oli hyvä.

2010-luvun ensimmäinen oppilaalle sattunut lento-onnettomuus

Pienlentokoneen lentäjä kuoli onnettomuudessa. Hänen ikäänsä tai sukupuoltaan ei vielä tiedetä.

Aaltosen saamien tietojen mukaan lentäjä oli lento-oppilas, jolla ei ollut vielä lupakirjaa. Lentäjän ikää tai lentokokemusta ei tiedetä. Aaltonen arvioi, ettei lentäjä kuitenkaan voinut olla juuri aloittanut, sillä hän lensi yksin. Lentämään opettelevat lentävät aluksi opettajan kanssa.

Onnettomuus on siinä mielessä erikoinen, että se sattui lento-oppilaalle.

– Tämä on 2010-luvulla ensimmäinen tapaus, joka sattuu lento-oppilaalle, Aaltonen sanoo.

Onnettomuus tapahtui keskiviikkona illalla kello yhdeksän maissa. Lentokentän päällikkö Mari Nurminen kertoi STT:lle tekstiviestillä kello kahdeksan aikaan, että Tampere-Pirkkalan kiitotie on jälleen auki ja kenttä toimii normaalisti.

STT

