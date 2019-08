Pitkämäen tunnelin päässä näkyy valo – Teron ei

Kun lähtee valtatietä 1 Helsinkiin päin, niin pian Salon ja Lohjan rajan jälkeen tulee tunneli numero kuusi, nimeltään Pitkämäki.

Pitkämäki on noin 700 metriä pitkä loivasti kaartuva tunneli, jonka päässä näkyy koko ajan valo.

Sen paremmin tunnetun Pitkämäen, Teron, tunnelin päästä ei valo loista.

Suomen yhden kaikkien aikojen parhaan keihäänheittäjän vasemman polven eturistiside katkesi päivälleen 14 kuukautta sitten Paavo Nurmi Gamesissa Turussa.

Pitkämäki on nyt toipunut yli vuoden polvileikkauksesta. Hän on harjoitellut kivuitta, mutta luotto tukijalan polven kestämiseen ei ole sataprosenttinen. Sen on syytä olla, sillä Pitkämäen elopainolla (noin 95 kiloa) tukijalan törmäysvoima saattaa olla jopa 900 kiloa.

Pitkämäen (ja Wilma Murron) manageri Tero Heiska kertoi lauantaina Lappeenrannassa, että tietoa Pitkämäen paluusta ei ole. Dohan MM-kisojen tulosrajan (83 metriä) tekemiseen on aikaa noin kuukausi – eikä kasikolmonenkaan riitä tällä hetkellä kisapaikkaan.

Eipä olisi siis kovin suuri yllätys, jos kaksi viikkoa sitten kolmannen lapsensa saanut Pitkämäki olisi heittänyt jo uransa viimeisen kisaheiton.

Pitkämäki on 36-vuotias. Häntä edeltäneet suomalaiset maailmanmestarit Aki Parviainen ja Kimmo Kinnunen olivat tuossa iässä jo lopettaneet, Kinnunen 34-vuotiaana ja Parviainen jo 31-vuotiaana. Maailmanmestari Seppo Räty lopetti huipulla 35-vuotiaana, mutta sinnitteli vielä kaksi repaleista vuotta, ennen kuin kroppa sanoi lopullisesti ”ei enää”.

Pitkämäen vaikutus suomalaiseen yleisurheiluun on ollut valtava. Hän edusti Suomea arvokisoissa 16 kertaa peräkkäin alkaen Ateenan olympialaisista ja toi seitsemän arvokisamitalia. Se on tasan puolet kaikista suomalaisten yleisurheilijoiden arvokisamitaleista vuosina 2004–2017.

Pitkämäen siirtyessä lopullisesti syrjään miesten keihäänheitto menettää samalla vankasti paalutetun asemansa Suomen seuratuimpana yleisurheilulajina – Lappeenrannan Kalevan kisoissa naisten pika-aidat keräsi jo suuremman huomion.