Pituushyppääjä Roni Ollikainen jysäytti kahdesti kahdeksaan metriin

Pituushyppääjä Roni Ollikainen palasi seitsemän vuoden korpivaellukselta kahdeksan metrin tuloksiin Espoon gp-kisoissa. Ollikainen yllätti yleisön jo avauskierroksen myötätuulituloksellaan 802 ja venytti viimeisellä kierroksella voittotuloksen 804:ään sallituissa oloissa.

Ollikainen, 28, jäi vain sentin 2012 hyppäämästään ennätyksestä.

– Tehot oli nyt missä pitää. Tässä on viikko levätty ja tekniikkaan on tehty pieniä muutoksia ja oli supertuulet, Ollikainen selitti 21 sentin tulosparannusta kauden parhaaseen.

Tuuli auttoi lähes 21 lämpöasteen säässä 2,3 sekuntimetrin voimalla Ollikaisen avaushypyssä. Viimeisessä yrityksessä tuulta oli 1,5 metriä sekunnissa.

Ollikainen ja lauantaina Sierra Nevadan vuoristossa 805 sallitussa tuulessa hypännyt Kristian Pulli tähyävät seuraavaksi Dohan MM-rajaan ja varsinkin MM-rankingiin. Raja on karu 817, mutta kilpailuun otetaan 32 parasta tulosten perusteella ja raja on nyt 810:ssä.

– Ruotsi-ottelussa on varmasti tiukka kisa, kun mukana ovat myös Pulli ja Ruotsin Michel Torneus. Jos on 20 astetta lämmintä ja myötätuulta 1-2 metriä sekunnissa, Tukholmassa voi hypätä pitkälle, Ollikainen pohti viikonlopun maaottelua.

Ollikainen hyppäsi Helsingin 2012 EM-kisoissa kuudenneksi. Hänen vaikeutensa alkoivat seuraavana kesänä, kun hän loukkasi reiden lähentäjälihaksen kahteen otteeseen.

– Loukkaantumisista jäi kroppaan pelko, Ollikainen tunnusti.

Ollikainen sai kehon kuntoon 2016, mutta kahdeksaan metriin hän palasi vasta sunnuntaina.

Ollikainen ja Salminen kieltäytyivät houkutuksesta

Pulli jahtasi Dohan MM-rajaa Sierra Nevadan harjoituskeskuksen kentällä, joka sijaitsee 2 300 metrin korkeudella. Se vähentää ilmanvastusta ja helpottaa tuloksentekoa.

Ollikainen ja Espoossa ennätyksensä 778:aan kohentanut Kalle Salminen eivät tarttuneet mahdollisuuteen.

– Mielestäni korkean paikat tulokset eivät kuulu tähän, Ollikainen tuomitsi korkean paikan kilpailut keinotteluksi.

Salminen oli samaa mieltä.

– Ymmärrän, että joku käyttää tilaisuuden, kun pyrkii arvokisoihin, mutta itse en halunnut lähteä sinne. Tulos pitää kyetä hyppäämään myös merenpinnan tasolla, Salminen yhtyi Ollikaisen ajatuksiin.

Piispanen ja Tähti ottivat vakuuttavat kelausvoitot Espoonssa

Ratakelaajat Toni Piispanen ja Leo-Pekka Tähti etenevät hyvässä rytmissä kohti parayleisurheilun marraskuussa järjestettäviä MM-kisoja. Piispanen kukisti sunnuntaina Espoossa kahdesti belgialaisen päävastustajansa Peter Genynin. Tähti huristeli samoilla 100 ja 200 metrin matkoilla vakuuttavat voitot kilpailuluokassaan.

Piispasen voittoaika oli 100 metrillä 20,57 ja 200 metrillä 39,81.

– Lähtee taas kulkemaan. Lähtö toimi hyvin juuri kuten sitä on harjoiteltu, mutta tänään jokainen alue toimi, Piispanen iloitsi.

– Ehkä 200 metrin loppua pitää vielä parantaa.

Tähdellä oli starteissa vielä pieniä pulmia, mutta hän otti ylivoimaiset voitot ajoin 13,90 ja 24,71.

– Maksiminopeus on jo samoissa kuin ME-kelauksessa eli tehot ovat hyvät. Tänään oikea puoli luisti 100 metrin lähdössä, eikä startti ollut ihan paras 200 metrilläkään. Muuten ihan hyvät vedot, Tähti kertoi.

