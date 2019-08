Pohjois-Korea laukaisi taas ammuksia ja syyttää naapuriaan rauhanpyrkimysten räikeistä loukkauksista

Pohjois-Korea on jatkanut asetestejään. Maa on laukaissut taas tunnistamattomia lyhyen kantaman ammuksia, kertoo Etelä-Korean puolustusvoimien esikunta uutistoimisto Yonhapin mukaan.

Edelliset ammukset maa laukaisi perjantaina.

Pohjois-Korea on aktivoitunut asetesteissä Etelä-Korean ja Yhdysvaltojen sotaharjoitusten alla. Pohjois-Korean ulkoministeriön edustaja varoitti tiistaina valtiollisen median KCNA:n mukaan, että sotaharjoitukset ovat ”räikeä loukkaus” Korean niemimaan rauhanpyrkimyksille.

STT