Pohjois-Korea laukaisi taas ammuksia ja syyttää naapuriaan rauhanpyrkimysten räikeistä loukkauksista

Pohjois-Korea on jatkanut asetestejään. Maa on laukaissut taas tunnistamattomia ammuksia itärannikoltaan, kertoo Etelä-Korean puolustusvoimien esikunta uutistoimisto Yonhapin mukaan.

Viime viikolla Pohjois-Korea teki kaksi asetestiä, joista ainakin toisessa maa laukaisi kaksi lyhyen kantaman ohjusta Japaninmereen. Samantyyppisen ohjuskokeen maa teki myös edellisviikolla.

Pohjois-Korea on aktivoitunut asetesteissä Etelä-Korean ja Yhdysvaltojen sotaharjoitusten alla. Pohjois-Korean ulkoministeriön edustaja varoitti tiistaina valtiollisen median KCNA:n mukaan, että sotaharjoitukset ovat ”räikeä loukkaus” Korean niemimaan rauhanpyrkimyksille.

– Toistuvista varoituksistamme huolimatta Yhdysvallat ja Etelä-Korea ovat viimein aloittaneet yhteisen sotaharjoituksensa, jonka kohteena on Korean demokraattinen kansantasavalta, Pohjois-Korean ulkoministeriön edustaja sanoi valtion äänitorvi KCNA:n mukaan.

Edustajan mukaan Etelä-Korealta myös puuttuu poliittinen tahto parantaa maiden välisiä suhteita. Pohjois-Korea on sanonut asetestiensä olevan ”varoitus Etelä-Korean sodanlietsojille”.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kommentoi viime viikon lopulla, ettei hänellä ole ongelmia Pohjois-Korean ohjuskokeiden kanssa. Trumpin mukaan lyhyen kantaman ohjusten testaaminen on varsin tavanomaista.

Trump ja Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un tapasivat kesäkuussa Koreoiden rajalla ja sopivat ydinasedialogin jatkamisesta. Trump on yrittänyt viedä eteenpäin keskusteluja Pohjois-Korean ydinaseriisunnasta.

STT