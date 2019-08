Pohjois-Korea teki taas ohjuskokeen, Trump ei näe ongelmaa

Pohjois-Korea jatkaa asetestejään. Maa on laukaissut taas tunnistamattomia lyhyen kantaman ammuksia, kertoo Etelä-Korean puolustusvoimien esikunta uutistoimisto Yonhapin mukaan.

Etelä-Korean puolustusvoimien mukaan ammukset laukaistiin aamuyöllä Yonghungista Pohjois-Korean itärannikolta ja ne putosivat Japaninmereen.

Uusin laukaisu tulee vain kaksi päivää sen jälkeen, kun Pohjois-Korea laukaisi kaksi lyhyen kantaman ohjusta Japanimereen. Samantyyppisen ohjuskokeen maa teki myös viime viikolla.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kommentoi tuoreeltaan, ettei hänellä ole ongelmia Pohjois-Korean ohjuskokeiden kanssa. Trumpin mukaan lyhyen kantaman ohjusten testaaminen on varsin tavanomaista.

Ballististen ohjusten testaaminen on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien mukaan Pohjois-Korealta kiellettyä, mutta maa ei ole juuri tästä välittänyt.

Pohjois-Korea sanoi viime viikon ohjuskokeen jälkeen, että se oli ”varoitus Etelä-Korean sodanlietsojille.” Pohjois-Korea suhtautuu erittäin kielteisesti Yhdysvaltain ja Etelä-Korean sotaharjoituksiin, jotka on tarkoitus pitää myöhemmin tässä kuussa.

STT

Kuvat: