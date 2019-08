Pohjois-Korean asetestit sen kuin jatkuvat – laukaisi kaksi ammusta Japaninmereen

Pohjois-Korean asetestit ovat saaneet jälleen jatkoa. Etelä-Korean asevoimien mukaan Pohjois-Korea on laukaissut itärannikoltaan kaksi tunnistamatonta ammusta, jotka päätyivät Japaninmereen.

Kyseessä on jo kuudes laukaisu lyhyen ajan sisään. Pohjois-Korea on sisuuntunut meneillään olevasta Etelä-Korean ja Yhdysvaltojen sotaharjoituksesta ja haluaa varoittaa sotaharjoituksen pitäjiä ohjuskokeillaan.

Pohjois-Korea hermostuu sotaharjoituksista tämän tästä, koska sen mielestä niissä harjoitellaan maahantunkeutumista.

STT

