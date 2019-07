Pohjois-Korean Kim valvoi eilisiä rakettikokeita

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un valvoi maan keskiviikkona tekemiä asekokeita, kertoo valtion äänitorvena toimiva uutistoimisto KCNA.

Uutistoimiston mukaan Kim ohjasi uudenlaisen, suuren kaliiperin rakettijärjestelmän laukaisua. KCNA ylisti, että Kim ”ilmaisi toistuvasti tyytyväisyytensä testilaukaisujen tulokseen”. Uutistoimisto ei antanut yksityiskohtaista tietoa kokeissa käytetyistä aseista, mutta sen mukaan niillä ”on merkittävä rooli maaoperaatioissa”.

Etelä-Korean armeija kertoi eilen, että sen pohjoisnaapuri oli ampunut kaksi ballistista ohjausta Wonsanin alueella, Pohjois-Korean itärannikolla. Armeijan mukaan ohjukset lensivät noin 250 kilometriä ennen Japaninmereen putoamistaan. Etelä-Korea tuomitsi testit tuoreeltaan.

– Painotamme, että ohjuslaukaisut eivät auta liennyttämään jännitteitä Korean niemimaalla, maan armeijan esikunta totesi tiedotteessa.

”Varoitus sodanlietsojille”

YK:n turvallisuusneuvosto on päätöslauselmallaan kieltänyt Pohjois-Koreaa laukaisemasta ballistisia ohjuksia, mutta se ei näytä enää hidastavan maata. Vajaata viikkoa aiemmin torstaina erakkovaltio laukaisi kaksi lyhyen kantaman ohjusta mereen.

Arvioiden mukaan Pohjois-Korea reagoi asetesteillään Yhdysvaltain ja Etelä-Korean tulevaan sotaharjoitukseen. Maa on suhtautunut harjoitukseen hyvin kriittisesti. Kim muun muassa kuvaili viimeviikkoista ohjuskoetta ”vakavaksi varoitukseksi Etelä-Korean sodanlietsojille.”

Viime viikon asetestit olivat ensimmäiset sen jälkeen, kun Pohjois-Korean Kim ja Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump tapasivat kesäkuussa Koreoiden rajalla ja sopivat ydinasedialogin jatkamisesta.

Ydinaseriisuntakeskustelujen uusin kierros ei ole vielä käynnistynyt, ja Pohjois-Korea onkin ennättänyt varoittamaan, että Yhdysvaltojen ja Etelä-Korean sotaharjoitukset vaarantavat neuvottelut. Yhdysvaltojen ulkoministeri Mike Pompeo on rientänyt kommentoimaan, että keskustelujen jatkuminen vain kestää hieman odotettua pidempään.

STT

Kuvat: