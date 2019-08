Pohjois-Korean Kim: Viimeisimmät asetestit varoitus Yhdysvalloille ja Etelä-Korealle

Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin mukaan maan viimeisimmät asetestit oli tarkoitettu varoitukseksi Yhdysvalloille ja Etelä-Korealle, kertoo Pohjois-Korean uutistoimisto KCNA.

Yhdysvallat ja Etelä-Korea aloittivat maanantaina yhteisen sotaharjoituksen, johon Pohjois-Korea on suhtautunut kriittisesti. Pohjois-Korean mukaan harjoitukset vaarantavat ydinaseista käytävät neuvottelut Yhdysvaltojen ja Pohjois-Korean välillä.

Pohjois-Korea on tehnyt jo neljä ohjuskoetta vajaan kahden viikon aikana. Etelä-Korean armeijan mukaan pohjoinen naapuri laukaisi tiistaina ilmeisesti kaksi lyhyen kantaman ballistista ohjusta, jotka lensivät noin 450 kilometrin matkan ja putosivat Japaninmereen. Pohjois-Korea on myös uhannut jatkavansa testejä.

Valtion uutistoimisto KNCA kertoi Kim Jong-unin seuranneen varhain tiistaina ”uudentyyppisen taktisen täsmäaseen” laukaisuja. Asetestien onnistuttua Kim totesi, että kyseiset testit ovat hyvä tilaisuus lähettää varoitus yhdessä harjoitteleville Yhdysvalloille ja Etelä-Korealle.

Trump: Kim ei halua tuottaa pettymystä

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kommentoi viime viikon lopulla, ettei hänellä ole ongelmia Pohjois-Korean ohjuskokeiden kanssa. Trumpin mukaan lyhyen kantaman ohjusten testaaminen on varsin tavanomaista. Lisäksi Trump uskoi, että Kim ei halua ”tuottaa pettymystä”.

Viime vuonna Singaporessa järjestetyssä Yhdysvaltojen ja Pohjois-Korean johtajien ensimmäisessä tapaamisessa Trump sitoutui Etelä-Korean yllätykseksi lopettamaan yhteiset harjoitukset Etelä-Korean kanssa. Tuona syksynä harjoitukset peruttiin kokonaan ja tämän kevään suurharjoituksia typistettiin tuntuvasti. Samassa kokouksessa Pohjois-Korea antoi ympäripyöreän lupauksen ydinaseriisunnasta.

Tämän vuoden helmikuussa Vietnamissa järjestetty Trumpin ja Kimin huippukokous puolestaan lässähti ilman mainittavia tuloksia. Johtajat tapasivat kesäkuussa Koreoiden rajalla ja sopivat ydinasedialogin jatkamisesta.

Trump on yrittänyt viedä eteenpäin keskusteluja Pohjois-Korean ydinaseriisunnasta. Analyytikot eivät kuitenkaan usko, että neuvottelupöytiin ydinaseriisunnasta päästään ennen syksyä.

STT

Kuvat: