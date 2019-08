Pohjoismaiden pääministerit kartoittavat keskinäistä yhteistyötä ja maailman uhkia Islannissa

Pääministeri Antti Rinne (sd.) osallistuu tänään Pohjoismaiden pääministereiden epäviralliseen kokoukseen Reykjavikissa. Rinne esittelee kokouksessa Suomen EU-puheenjohtajuuden painopisteitä, kuten oikeusvaltioperiaatetta ja ilmastonmuutoksen vastaista taistelua.

Rinteen mukaan Pohjoismailla on paljon yhteisiä näkemyksiä polusta kohti hiilineutraalia Eurooppaa. Ilmastotoimien tehostamisesta on määrä hyväksyä Islannissa uusi julistus.

Myös oikeusvaltion kunnioittamisen suhteen on Rinteen mukaan paljon pelissä.

– Oikeusvaltioperiaate on Euroopan rauhan ja vakauden pohja, hän totesi STT:lle.

Puheeksi nousevat myös Venäjä ja Kiina sekä arktinen alue. Brexitiäkään ei voida välttää, vaikka kaikki pöydän ääressä eivät EU:n jäseniä olekaan.

Rinne kertoi eilen illalla Reykjavikissa puhuneensa pääministeri Boris Johnsonin kanssa puhelimessa ja suostuneensa tämän ehdotukseen tapaamisesta lähiaikoina. Tavoitteena olisi selvittää, onko sopimuksetonta brexitiä mahdollista välttää. Rinteen mukaan on selvää, ettei EU suostu erosopimuksen avaamiseen uusille neuvotteluille.

– En vielä suostu luovuttamaan, että tämä olisi mahdoton tehtävä, mutta ei tässä hirveästi valoa ole tällä hetkellä, Rinne kuvaili alhaisia odotuksia ratkaisun löytymiselle.

Islannin kokouksessa vierailee myös Saksan liittokansleri Angela Merkel, joka tapaa pääministeri Johnsonin Berliinissä jo huomenna.

Kv. Isis-tuomioistuin vielä kaukana

Rinteen mukaan kokouksessa puhuttaneen myös siitä, onko äärijärjestö Isisin alueelle matkustaneiden kansalaisten, erityisesti naisten ja lasten, kohtaloon löydettävissä Pohjoismaista yhteisiä näkemyksiä. Rinteen mukaan ongelma on vaikea, eikä siinä saa unohtaa kotimaan turvallisuudesta huolehtimista kaikissa oloissa.

Puheena on ollut ajatus jonkinlaisesta kansainvälisestä tuomioistuimesta tutkimaan tapauksia.

– Tällä hetkellä näyttää siltä, että on pitkä tie sellaisen hybridituomioistuimen rakentamiseen, jossa olisi kansainvälisiä osallistujia Irakin tai Syyrian lisäksi, Rinne sanoo.

Pohjoismaiden pääministerit kokoontuvat Reykjavikissa mielenkiintoisella kokoonpanolla. Tanskan ja Suomen vaalien jälkeen neljässä maasta viidestä on vasemmistolainen pääministeri: Rinteen lisäksi Ruotsin Stefan Löfven ja Tanskan Mette Fredriksen ovat sosiaalidemokraatteja, Islannin Katrin Jakobsdottir on vihreän vasemmiston puheenjohtaja. Oikeistoa edustaa vain Norjan pääministeri, konservatiivisen höyren Erna Solberg.

Kokoukseen osallistuvat myös Grönlannin, Färsaarten ja Ahvenanmaan edustajat sekä joukko pohjoismaisia yritysjohtajia.

STT

Kuvat: