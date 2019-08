Pohjoismaiden pääministerit visioivat vihreämpää ja yhdentyneempää Pohjolaa

Pohjoismaiden pääministerit ovat aloittaneet kokouksensa Islannin Reykjavikissa. Kokouksessa on määrä vahvistaa yhteinen julistus Visio 2030, joka tähtää yhdentyneempään sekä ympäristön ja yhteiskunnan kannalta kestävämpään Pohjolaan.

Pohjoismaiden mukaan yhteinen sitoumus lähettää myös muulle maailmalle viestin, että todellinen ja myönteinen muutos on mahdollinen ja että Pohjoismaissa ryhdytään sanoista tekoihin. Pohjoismaiset yhteistyöministerit raportoivat tavoitteissa edistymisestä syksyllä 2022.

– Visiomme on, että Pohjoismaista tulee maailman kestävin ja yhdentynein alue vuoteen 2030 mennessä, julistuksessa todetaan.

Suomea Islannin-kokouksessa edustaa pääministeri Antti Rinne (sd). Myöhemmin päivällä pääministerit tapaavat myös Saksan liittokanslerin Angela Merkelin ja keskustelevat maailmanpolitiikan ajankohtaisista aiheista, kuten Venäjästä, Kiinasta ja brexitistä.

