Poikia mietityttävät niin seksi, jalkapallo kuin lintulajitkin

Moni poika miettii: ”Olenkohan normaali”. Vastausta he hakevat Väestöliiton Poikien Puhelimeen soittamalla.

Poikien Puhelin on perustettu vuonna 2007. Suosituimmat aiheet puheluissa ovat pysyneet Väestöliiton palvelupäällikön Anders Huldénin mukaan melko samanlaisina vuodesta toiseen.

– Päällimmäisinä ovat erilaiset seksuaalisuuteen ja murrosiän kehoon ja kasvuun liittyvät teemat, ihmissuhteet, seurustelu, ystävät, perhe ja harrastukset. Iso määrä seksiin ja sukuelimiin liittyvistä puheluista kertoo, että nämä teemat herättävät paljon kysymyksiä, Huldén sanoo.

Hänen mukaansa puheluaiheiden läpi paistaa usein läpi pornon helppo saavutettavuus ja oletus siitä, että poikien tulisi puhua seksistä tietyllä tavalla, varsinkin kavereiden edessä.

Aikuisilta odotetaan myös tuomarointia

Tampereen yliopiston viestinnän tutkijan Ira Virtasen mukaan pojat kaipaavat Poikien Puhelimesta vastauksia myös aivan tavallisiin kysymyksiin, kuten siihen, onko Ronaldo vai Messi parempi jalkapallon pelaaja tai kuinka monta lintulajia Suomessa on. Moni soittaa koulun jälkeen videopelaamisen keskeltä tai metsäretkeltä kavereiden kanssa.

– Jotkut soittavat vain kuulumisia kertoakseen tai jakaakseen kokemuksiaan aikuiselle. Esiin tulee myös tuomaroinnin tarve, eli aikuiselta haetaan kiistatilanteeseen ratkaisua, Virtanen kertoo.

Virtanen on tarkastellut alle 20-vuotiaiden poikien ja miesten tuen tarpeita ja vuorovaikutussuhteita, joiden taustalla ilmeni muun muassa laiminlyövää vanhemmuutta ja yhteiskunnassa vallitsevia stereotyyppisiä asenteita.

Tutkimusaineisto koostui Väestöliiton Poikien Puhelimeen vuosina 2010-2018 soitetusta 9 500 puhelusta.

Osa kärsii väkivallasta

– Suurin osa soittaa tiedonjanossa. Porukkapuheluissa kavereita saatetaan myös viihdyttää vitsailemalla puhelun aikana. Kyse on tällöin vallankäytöllä leikittelystä, Virtanen sanoo.

Moni poika porukasta soittaa kuitenkin puhelimeen myöhemmin yksin ja vakavissaan. Soittajien joukossa on myös usein soittavia nuoria, joiden elämässä aikuiset tai parisuhde aiheuttavat henkistä ja fyysistä pahoinvointia.

Poikaporukoissa vitsailua tutkija pitää tärkeänä sosiaalisena liimana. Huumori voi näyttäytyä kuitenkin myös väkivallan muotona. Yksinäisten soittajien keskuudesta tutkija on havainnut esimerkiksi stereotyyppisen homottelun liittyvän heidän kiusaamiseensa.

– Tyypillisimmät soittajat ovat 10-14-vuotiaita, ja osa voi kertoa rajustakin itseensä kohdistuvasta väkivallasta. 16-20-vuotiaat yksin soittajat puhuvat taas parisuhteeseen liittyvistä haasteista.

Stereotypia pojista istuu tiukassa

Virtasen tutkimusaineiston pohjalta luomaa vuorovaikutusprosessia on hyödynnetty Oulun Poikien Talolla, joka on suunnattu ulkopuolisuutta tunteville 12-29-vuotiaille pojille ja nuorille miehille tai sellaiseksi itsensä kokeville.

Paikan johtajan Jussi Markuksen mukaan poikien emotionaalinen yksinäisyys on yleistä. Nykyajassa myös esimerkiksi ulkonäköpaineet ovat pojillakin kasvaneet.

– Pojilla voi olla näennäisesti kavereita ympärillä, mutta luottamuksellisia ystävyyssuhteita ei välttämättä ole. Kaverit voivat myös puuttua täysin, Markus sanoo.

Oulun Poikien Talolla törmätään edelleen usein yleistykseen ”pojat ovat poikia”, millä viitataan poikien sosiaaliseen ja aktiiviseen luonteeseen. Stereotypia on tuttu myös Poikien Puhelimessa ja viestinnän tutkijan aineistoissa.

– ”Näkymättömiä” poikia on kuitenkin peruskoulussamme ja opiskelumaailmassa paljon, Markus muistuttaa.

