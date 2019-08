Poliisi Porvoon ampumisesta: Epäiltyinä kaksi miestä, joita molempia etsitään yhä

Porvoon viime yön ampumisesta epäillään kahta miestä, jotka ovat edelleen vapaalla jalalla. Molempia epäillään murhan yrityksestä. Miehillä voi olla myös taustajoukkoja, poliisi kertoi tiedotustilaisuudessa.

Poliisi sai tehtävän Porvoon pienteollisuusalueelle puolenyön jälkeen sunnuntain vastaisena yönä tavanomaisena hälytystehtävänä. Kun poliisi tuli paikalle, heitä uhattiin aseella ja ammuttiin heti.

Kaksi poliisia haavoittui ampumisessa. Toinen poliiseista on haavoittunut vakavasti, mutta hänellä ei ole hengenvaaraa ja hänen tilansa on vakaa. Toinen on päässyt jo pois sairaalahoidosta.

– Olemme päässeet kuulemaan loukkaantuneita poliiseja, ja tapahtumien kulku on pääpiirteissään poliisin tiedossa, kertoi tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Kimmo Huhta-aho tiedotteessa.

Poliisi ei kertonut tiedotustilaisuudessa tarkemmin tapahtumien kulusta tutkinnallisiin syihin vedoten. Ampuminen tapahtui Porvoon Koneistajantiellä kello 00.30:n aikaan.

Poliisin mukaan on mahdollista, että epäillyt ovat poistuneet maasta. Poliisi antoi ymmärtää, että naapurimaita on pidetty tilanteesta ajan tasalla.

Poliisi pyytää vihjeitä kaikista havainnoista Koneistajantien läheisyydestä. Epäiltyjen tuntomerkkejä ei kuitenkaan toistaiseksi kerrottu.

– Alue on yleensä yöaikaan hiljainen, eli siellä on liikennettä hyvin vähän. Jokainen havainto jalan tai autolla liikkuvista henkilöistä tuohon aikaan on kiinnostava, Huhta-aho sanoo.

Vihjeet havainnoista tapahtuma-alueella tai muita tietoja voi toimittaa osoitteeseen rikosvihje.krp@poliisi.fi.

STT

Kuvat: