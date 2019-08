Pankkiryöstö aiheutti mittavan poliisioperaation Frankfurtin päärautatieasemalla

Saksassa Frankfurtin päärautatieaseman läheisyydessä oli tänään pankkiryöstö, minkä vuoksi asema oli väliaikaisesti suljettuna iltapäivällä. Frankfurtin poliisi kertoi tviitissään, että ryöstäjät laukaisivat hälytyksen, kun he olivat päässeet käsiksi tallelokeroihin.

Poliisin mukaan takaa-ajon yhteydessä on ammuttu laukauksia. Tähän mennessä kolme epäiltyä on poliisin tviitin mukaan pidätetty.

Frankfurter Allgemeine -lehden mukaan suljetun aseman läheisyydessä on ollut kymmenkunta poliisin ajoneuvoa. Paikalla olleet poliisit olivat lehden mukaan raskaasti aseistettuja.

Liittovaltion poliisin edustajan mukaan läheisessä Sparkasse-pankin konttorissa on luultavasti ollut pankkiryöstö, lehti kertoi aiemmin.

Osa ryöstäjistä ehkä karkujalalla

Frankfurt Neue Presse kertoo, että ryöstäjiä voi olla vielä karkuteillä. Poliisin mukaan ryöstäjät pakenivat aluksi ajoneuvolla, mutta jatkoivat sitten jalan. Lehden mukaan on epäselvää kuinka monta ryöstöön tarkalleen osallistui. Ei ole myöskään tarkkaa tietoa siitä, olivatko ryöstäjät aseistautuneita.

Saksan raideliikenteestä vastaava Deutsche Bahn kertoi Twitterissä puoli kuuden aikoihin alkuillasta Suomen aikaa, että Frankfurtin päärautatieasema on jälleen auki. Myös junaliikenne jatkuu asemalla, mutta liikenteessä voi olla viivästyksiä ja muita ongelmia siihen saakka, kunnes tilanne saadaan normalisoitua.

Frankfurter Allgemeinen mukaan tilanne aseman läheisyydessä on ollut tapahtumahetkellä rauhallinen, eikä havaittavissa ollut paniikin merkkejä. Matkustajille kerrottiin tilanteesta kuulutuksin.

Asiasta kertoi Suomessa aiemmin Helsingin Sanomat.

