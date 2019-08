Poliisi takavarikoi 10 000 ilokaasupatruunaa Helsingin Punavuoressa – kerrostalohuoneistoon oli kyhätty myymälä kassakoneineen

Poliisi löysi torstaina kotietsinnässä 10 000 ilokaasupatruunaa kerrostalohuoneistosta Helsingin Punavuoressa. Kellaritason huoneistossa oli poliisin mukaan ”myymälä”, jossa oli kassakone ja kortinlukulaite. Huoneisto on poliisin mukaan vuokrattu virolaisyritykselle.

Ilokaasua epäillään myydyn päihdekäyttöön. Poliisi selvittää, onko patruunoita myyty myös alaikäisille.

Poliisi pääsi myymälän jäljille tehdessään kotietsintää yhden ilokaasun myymisestä epäillyn ihmisen luokse.

– Huoneiston vuokrasopimus löytyi toisen kotietsinnän yhteydessä. Siitä selvisi tämä tila ja oli epäily, että siellä varastoidaan tai myydään ilokaasua, tutkinnanjohtaja Harri Saaristola sanoo STT:lle.

Saaristola ei kommentoi, montaa ihmistä epäillään rikoksesta. Poliisille ei ole vielä selvää, kuinka kauan toiminta on jatkunut.

Ilokaasun päihdekäytön varoitetaan johtavan pahimmillaan kuolemaan.

– Ilokaasun mahdolliset akuutit riskit syntyvät hapen syrjäytymisestä keuhkoissa ja sitä kautta verenkierrossa. Lääke- ja päihdekäyttö eroaa merkittävästi hapenkäytön osalta. Lääkekäytössä ilokaasu sekoitetaan happeen, kun taas päihdekäytössä ilokaasua käytetään sellaisenaan, poliisin tiedotteessa sanotaan.

Ilokaasun maahantuonti, varastointi, hallussapito ja myyminen tai välitys sekä muu luovuttaminen päihdetarkoituksiin on terveysrikos.

Juttua korjattu kello 10.25: Kyseessä oli kellaritason huoneisto, eikä katutason.

STT

Kuvat: