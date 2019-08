Poliisi tulee Salon torille

Poliisi päivystää lauantaina teltassa Salon torilla, kun vietetään valtakunnallista Poliisin päivää. Tavattavissa on sekä rikostutkijoita että järjestyspoliiseja.

– Arvatenkin siellä keskustellaan myös Porvoon tapauksesta, rikoskomisario Pertti Läksy sanoo.

Tänä vuonna päivän erityisteemana on se, miten käyttää nettiä turvallisesti.

Torin lavalla esiintyy Turun Naispoliisilaulajien lauluyhtye Sireenit. Nähtävillä on muun muassa poliisimoottoripyörä.

Poliisin päivä järjestetään tällä kertaa kahdellakymmenellä paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Salossa poliisi on päivystää teltallaan kello 10–14.