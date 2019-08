Poliisien ampumisesta epäillyt ovat Ruotsin kansalaisia – otettiin kiinni rajun takaa-ajon ja laukausten jälkeen

Poliisi vahvistaa, että eilen illalla Tampereen seudulla kiinni otetut kaksi miestä ovat Porvoon ampumisista epäillyt. He ovat Ruotsin kansalaisia. Toinen heistä on syntynyt vuonna 1989 ja toinen vuonna 1994.

Rikoskomisario Kimmo Huhta-aho keskusrikospoliisista kertoo, että tämän hetken tietojen perusteella molemmat epäillyt miehet ovat syntyperäisiä ruotsalaisia. Sataprosenttista varmuutta asiasta ei hänen mukaansa kuitenkaan ole. Poliisi on tehnyt yhteistyötä Ruotsin viranomaisten kanssa.

Poliisi kertoo, että epäillyt pakenivat poliisia, ampuivat poliisin ajoneuvoja kohti ja ajoivat niitä päin. Huhta-ahon mukaan laukauksia ammuttiin ainakin kymmenkunta.

Kolme poliisin ajoneuvoa vaurioitui, mutta kukaan ei loukkaantunut takaa-ajon yhteydessä. Epäillyt otettiin kiinni noin puoli tuntia kestäneen takaa-ajon päätteeksi Ikaalisissa puoli yhdeksän jälkeen eilen illalla.

Miehiä epäillään kahdesta murhan yrityksestä, koska heidän epäillään ampuneen kahta poliisia Porvoossa. Takaa-ajotilanteen osalta rikosnimikkeet tarkentuvat tutkinnan edetessä.

Poliisi ei kerro, kuka soitti hätäkeskukseen

Huhta-aho kertoi aamupäivällä julkistetussa tiedotteessa, että poliisi meni sunnuntain vastaisena yönä Porvoon Koneistajantielle tavanomaiselle omaisuusrikokseen liittyvälle tehtävälle. Paikan päällä kuitenkin kaksi miestä avasi tulen kahta poliisia vastaan.

Poliisit olivat tulleet paikalle hätäkeskuksen välittämän hälytystehtävän perusteella. Tapahtumapaikka sijaitsee Porvoon Ölstensin pienteollisuusalueella.

Eilisessä tiedotustilaisuudessa poliisi luonnehti hälytyksen tehnyttä henkilöä ”mielenkiintoiseksi”. Tähän mennessä poliisi ei kuitenkaan ole kertonut, oliko soittaja jompi kumpi kiinni otetuista miehistä vai mahdollisesti joku muu.

– Uskon, että meillä on henkilö tiedossa, sanoo Huhta-aho.

Huhta-aho ei tässä vaiheessa kerro, epäilläänkö kiinni otettujen olevan mukana järjestäytyneessä rikollisuudessa. Hän ei tarkenna sitäkään, etsiikö poliisi mahdollisesti vielä joitakin muita tapaukseen liittyviä henkilöitä.

Poliisilla hyvä käsitys tapahtumista

Sosiaalisessa mediassa on levinnyt kuvia ja videoaineistoa kiinniottopaikalta. Niiden perusteella epäillyt olivat liikkeellä vihertävänharmaalla Volvolla. Yllään heillä oli tummat housut ja tumma t-paita. Ainakin toisella heistä on kuvien perusteella tatuointeja käsivarressa.

Helsingin Sanomat julkaisi tänään silminnäkijävideon, jolle on tallentunut epäiltyjen ampujien mahdollisesti käyttämiä aseita. Videon kuvaajat ovat kertoneet Helsingin Sanomille, että tiellä näkyi kaksi käsiasetta, lipas, veitsi ja lenkkareilta näyttäviä kenkiä.

Huhta-ahon mukaan poliisilla on tässä vaiheessa jo hyvä käsitys tapahtumien kulusta. Epäiltyjen kuulemisella ja muulla esitutkinnalla uskotaan saatavan vielä lisätietoa. Esitutkinta jatkuu epäiltyjen kuulustelun lisäksi myös teknisillä tutkimuksilla ja yleisövihjeiden läpikäymisellä.

Huhta-aho kiittelee poliisin eri yksiköitä tiiviistä yhteistyöstä sekä kansalaisia vihjeistä ja havainnoista.

– Tehokkaan viranomaisyhteistyön avulla epäillyt saatiin kiinni alle 24 tunnissa ilman henkilövahinkoja, sanoo Huhta-aho tiedotteessa.

Keskusrikospoliisi ei ole tähän mennessä kertonut yksityiskohtia epäiltyjen motiiveista. Poliisi ei ole tutkinnallisista syistä kertonut sitäkään, käyttivätkö poliisit aseitaan Porvoossa.

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006216631.html

STT

