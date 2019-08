Viime viikonloppuna poliisi on ollut maalitauluna kolmasti. Porvoossa poliisipartiota kohti ammuttiin, ja molemmat partion poliisit haavoittuivat. Tilanne jatkui Tampereella, jossa epäillyt ampujat avasivat tulen heitä takaa-ajavia poliiseja kohti ja ajoivat poliisin ajoneuvoja päin.

Myös Säynätsalossa poliisia ammuttiin. Kyse oli 21-vuotiaasta miehestä, joka ampui poliisia kasvoihin kaasutoimisella ilma-aseella. Lisäksi mies potkaisi poliisia kasvoihin kiinniottotilanteessa.

Poliisi on viimeksi kuollut virkatehtävissä Suomessa vuonna 2016.

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen mukaan viranomaisiin kohdistuva väkivalta on hyökkäys koko yhteiskuntaa vastaan, sillä poliisin työnä on puolustaa yhteiskuntaa. Samaa sanovat poliitikot.

Poliisiammattikorkeakoulun tutkijan, komisario Henri Rikanderin mukaan poliiseihin kohdistuva väkivalta on huolestuttavassa kasvussa: se on kaksinkertaistunut 20 vuodessa.

Suomen poliisilla on vuosittain noin miljoona tehtävää, joissa poliisi joutuu käyttämään voimakeinoja 1 000–1 500 kertaa. Poliisi kohtaa väkivaltaa tyypillisimmin liikennetilanteissa ja kiinniottotilanteissa, joissa kiinniotettavalla voi olla käytössään terä- ja ampuma-aseita, jopa käsikranaatteja tai rynnäkkökivääreitä.

Väkivalta on myös henkistä. Maalittamiseksi kutsutussa ilmiössä yksittäisiä poliiseja vastaan nostetaan vihakampanjoita, jotka voidaan ulottaa myös poliisin läheisiin.

Suomen Poliisijärjestöjen liiton mukaan tilanne on pahempi Ruotsissa, jossa koko poliisi-instituutio on hyökkäyksen kohteena. Huomattava määrä poliiseja irtisanoutuu väkivallan uhan vuoksi.

Liitto on hyvin huolissaan lisääntyneestä väkivallasta.

Tutkija-komisario Rikanderin mukaan poliisien määrällä on vaikutusta. Jos rötöksistä jää todennäköisesti kiinni, rikosten tekemisen kynnys kasvaa. Myös virkavallan väkivaltaisen vastustamisen todennäköisyys on sitä pienempi, mitä enemmän kiinniottotilanteessa on poliiseja mukana.

Poliisien määrää ollaan lisäämässä: hallitusohjelman tavoitteena on 300 uutta poliisivirkaa vuoteen 2022 mennessä. Pääministeri Antti Rinteen (sd.) mukaan on syytä arvioida, onko lisäys riittävä.