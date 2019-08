Porissa rankkasateet saivat alikulkutunnelit tukkoon ja kaivonkannet irtoamaan – pelastuslaitokselle ryöppysi tulvatehtäviä

Porissa Satakunnassa rankkasateet aiheuttivat alikulkutunnelien ja kellarien tulvimista tänään iltapäivällä, kerrotaan alueen pelastuslaitokselta ja poliisista. Satakunnan pelastuslaitoksella oli Porin keskusta-alueella yhteensä 17 rankkasateesta johtuvaa tehtävää.

Ilmatieteen laitoksen mukaan vettä satoi Porissa iltapäivällä kello kolmen ja neljän välillä 37,2 millimetriä.Lähes 40 milliä voi olla jopa kuukauden sademäärä.

Alikulkutunnelit menivät tukkoon tulvivan veden vuoksi Porin keskustassa, ja autot jäivät tunneleihin jumiin, Lounais-Suomen poliisista kerrottiin. Poliisin mukaan myös viemärikaivojen kannet irtosivat viemärien täytyttyä ja veden noustessa, mikä aiheutti ongelmia liikenteessä. Poliisi ohjasi liikennettä sadekuuron aikana.

Ihmisiä ei tiettävästi loukkaantunut, kertoi päivystävä palomestari Tuomas Kiskola STT:lle. Myöskään puiden kaatumisia tai muita onnettomuuksia ei sateesta aiheutunut.

– Kaikki tehtävät liittyivät veden tulvimiseen ja sen pumppaamiseen, Kiskola kertoi.

Kiskolan mukaan aineellisten vahinkojen laajuus ei ole vielä selvillä.

Kello puoli kuuden aikaan Porissa ei juuri enää satanut, ja pelastuslaitoksen vahingontorjuntatehtävät oli saatu suurimmalta osalta hoidettua. Poliisillakaan ei ollut enää rankkasateeseen liittyviä tehtäviä alueella.

Rankkasateesta varoitettiin etelässä ja lännessä

Ilmatieteen laitos antoi rankkasadevaroituksen aiemmin tänään Varsinais-Suomeen, Pirkanmaalle, Kanta-Hämeeseen, Etelä-Pohjanmaalle sekä osittain myös Uudellemaalle ja Pohjanmaalle.

Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin mukaan sadetta on voinut tulla tänään varoitusalueilla toistakymmentä milliä. Porin jälkeen korkeimpia lukemia oli Kankaanpään 20,2 millin sademäärä.

Sateet ovat olleet iltaa kohti vähenemään päin, ja suurin osa on jo satanut alas, Ilmatieteen laitokselta kerrotaan. Kuuroja voi tulla vielä läntisessä Suomessa sekä Uudellamaalla. Yöksi lähes kaikki sateet lakkaavat.

Etelärannikolla ja Itä-Suomessa Saimaalla on tullut heikkoja kuuroja, ja Keski-Pohjanmaalla sekä Keski-Suomessa sadetta tuli iltapäivään asti.

Alkuiltapäivästä ukkoset eivät olleet yltäneet vielä mantereelle asti. Sen sijaan Ahvenanmaalla ja Merenkurkussa oli jo salamoinut.

