Pörssikurssit laskivat ja Trump suuttui – USA:n keskuspankin korkolinjaus sai nihkeän vastaanoton

Sekä markkinat että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vaikuttivat olevan tyytymättömiä keskuspankki Fedin toimintaan keskiviikkona. Vaikka päätös korkotason laskusta oli odotettu, aiheuttivat keskuspankin pääjohtajan Jerome Powellin kommentit lehdistötilaisuudessa harmaita hiuksia.

Powell sanoi, että keskuspankki ei odota pitkää koronalennusten sarjaa. Moni sijoittaja oli toivonut rahapolitiikan merkittävää hölläämistä.

Pörssikurssit New Yorkissa laskivatkin Powellin kommenttien jälkeen tuntuvasti. Wall Streetin keskeinen Dow Jones -indeksi ja teknologiapainotteinen Nasdaq laskivat 1,2 prosentilla. S&P 500 -indeksi laski 1,1 prosentilla.

Oman happaman näkemyksensä tarjosi myös presidentti Trump, joka oli toivonut keskuspankilta järeämpiä toimia.

– Markkinat olisivat halunneet kuulla Jay Powellilta ja keskuspankilta, että tämä oli pitkän ja aggressiivisen koronlaskujakson alku, joka auttaisi meidät pysymään Kiinan, Euroopan unionin ja muiden maailman maiden kyydissä, Trump tviittasi.

– Mutta kuten tavallista, Powell petti meidät. Sentään hän lopettaa kiristämisen, mitä ei olisi pitänyt aloittaa alun perinkään.

Keskuspankki ilmoitti keskiviikkona laskevansa ohjauskorkoa prosenttiyksikön neljäsosalla 2-2,25 prosentin vaihteluväliin. Osa asiantuntijoista oli ennakoinut järeämpää, puolen prosenttiyksikön laskua. Fed laski ohjauskorkoa viimeksi vuonna 2008 finanssikriisin aikaan.

Trump on ennenkin kritisoinut Powellia ja keskuspankkia, etenkin viime vuonna, kun Fed nosti ohjauskorkoa useaan otteeseen. Trump on valittanut Fedin toiminnan aiheuttavan haittaa Yhdysvaltain taloudelle.

Perinteisesti presidentit ja muut poliitikot eivät ole ottaneet kantaa riippumattoman keskuspankin toimintaan, mutta Trump on tässäkin asiassa ottanut eri linjan edeltäjiinsä verrattuna.

STT

Kuvat: