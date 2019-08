Posti muuttaa noin 700 paketti- ja verkkokauppatyöntekijän työehtoja – pohjapalkka pienenee, tuottavuudesta palkitaan

Noin 700 Postin paketti- ja verkkokauppaliiketoiminnassa työskentelevän ihmisen työehdot muuttuvat marraskuussa, yhtiö kertoo. Postin mukaan työehtoja mukaistetaan samantasoisiksi alalla toimivien kilpailijoiden kanssa.

Postin työntekijät siirtyvät Teollisuusliiton jakelua koskevan sopimuksen piiriin. Postin mukaan työntekijöiden palkkarakenne muuttuu siten, että työntekijän kiinteä palkka on nykyistä pienempi. Työntekijöitä kuitenkin palkitaan jatkossa työn laadusta, asiakastyytyväisyydestä ja tuottavuudesta.

– On erittäin ikävää, että joudumme tekemään muutoksia, joilla on vaikutuksia henkilöstön työehtoihin. Tämä on kuitenkin välttämätöntä, jotta voimme säilyttää ja luoda myös uusia ja uudenlaisia työpaikkoja, Postin paketti- ja verkkokauppaliiketoiminnan johtaja Turkka Kuusisto sanoo tiedotteessa.

Posti pyrkii minimoimaan ansiotuloihin syntyvät vaikutukset maksamalla tukea ensi maaliskuuhun saakka. Tämä tarkoittaa Postin mukaan sitä, että työn laadun pysyessä tavoitetasolla työntekijöiden kokonaisansiotaso säilyy ennallaan maaliskuuhun saakka.

Yhtiön mukaan muutoksen yhteydessä ei ole henkilöstön vähennystarvetta.

Posti perustelee toimiaan postialan murroksella. Yhtiö tavoittelee seuraavan kahden vuoden aikana 150−200 miljoonan euron kustannussäästöjä.

STT

