Posti: PAU:n lakot viivästyttävät osaa lähetyksistä tänään Tampereen, Vantaan ja Jyväskylän alueilla

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUn lakot viivästyttävät osaa lähetyksistä tänään, tiedottaa Posti. Postin tämänhetkisen arvion mukaan lakot viivästyttävät osaa lähetyksistä Tampereen, Vantaan ja Jyväskylän alueilla.

Valtaosa lähetyksistä saadaan perille vastaanottajille ilman viiveitä, joidenkin lähetysten osalta viive on tämänhetkisen arvion mukaan noin vuorokausi, Posti tiedottaa.

Sanomalehtien varhaisjakeluun lakot eivät vaikuta. Lakot eivät koske myöskään Postin palvelupisteitä, rahtipalveluja tai varastopalveluja.

Posti ja logistiikka-alan unioni PAU on järjestänyt laittomia lakkoja lajittelua tekevissä työpaikoissa Postissa eilen ja tänään Tampereella, Vantaalla ja Jyväskylässä.

Postin ohjauskeskuksen johtaja Jarmo Ainasoja pahoittelee lakon vaikutuksia asiakkaille.

– Teemme kaikkemme, että vaikutukset asiakkaillemme jäisivät mahdollisimman vähäisiksi ja lyhytaikaisiksi. Seuraamme tilannetta tarkasti koko ajan ja tiedotamme tarkentuvista arvioista säännöllisesti, Ainasoja sanoo tiedotteessa.

– Valitettavasti emme pysty takaamaan häiriöttömyyttä – häiriöiden laajuus on riippuvainen siitä, kuinka suuri osa työntekijöistä osallistuu lakkoon, hän jatkaa.

Posti ilmoitti eilen, että noin 700 Postin paketti- ja verkkokauppaliiketoiminnassa työskentelevän ihmisen työehdot muuttuvat marraskuussa. Työntekijät siirtyvät Teollisuusliiton jakelua koskevan sopimuksen piiriin.

Postin mukaan työntekijöiden palkkarakenne muuttuu siten, että työntekijän kiinteä palkka on nykyistä pienempi. Työntekijöitä kuitenkin palkitaan jatkossa työn laadusta, asiakastyytyväisyydestä ja tuottavuudesta, Posti kertoi eilen.

PAU ilmoitti aloittavansa muutoksen takia myöhään sunnuntaina illalla lakot. Lakot jatkuvat näillä näkymin keskiviikkoon asti. Lakko koskee Postin käsittely- ja lajittelutoimintoja. Työntekijät eivät saavu työvuoroihin, jotka alkavat sunnuntaina kello 22 jälkeen.

STT

