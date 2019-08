Powerfinn vauhdittaa tuotantoaan tehokkailla ladontakoneilla

Salossa latureita ja akkuvaraajia valmistava Powerfinn Oy vauhdittaa tuotantoaan kahdella uudella ladontakoneella.

Koneet kaksinkertaistavat yhtiön pintaliitoskomponenttien ladontakapasiteetin. Yhden koneen robotti pystyy latomaan jopa 30 000 komponenttia tunnissa.

Toimitusjohtaja Harry Lilja sanoo investoinnin arvoksi yhteensä 400 000 euroa. Koneiden lisäksi hintaan kuuluu tehtaan linjaston muutostöitä.

– Suomessa on aika harvinaista, että investoidaan elektroniikkateollisuuden tuotantolinjoihin. Tämä on meille rohkaiseva uutinen, Lilja iloitsee.

Fujin ladontakoneet valmistettiin Japanissa, ja niiden rahtaaminen Suomeen kesti meriteitse noin kuukauden.

Powerfinn Oy valmistaa latureita teollisuuden tarpeisiin. Sen laitteilla ladataan esimerkiksi liikkuvia työkoneita trukeista siivouskoneisiin, vihivaunuihin ja varastorobotteihin.

Salolaisyhtiö ja sen omistava ruotsalainen Micropower Group uskovat sähköajoneuvojen markkinan kasvavan lähivuosina reilusti.

Mahdollistaakseen kasvun Powerfinn muutti vuosi sitten Perämiehenkadulta Salo IoT Campukselle. Uudet tilat Nakolassa ovat yli kaksi kertaa vanhoja suuremmat.

Nakolan tilat riittävät käytännössä tuotannon kaksinkertaistamiseen. Harry Lilja arvioi, että uusien ladontakoneiden kapasiteettikin riittää, vaikka tuotanto tuplaantuisi nykyisestä.

– Tämä on meille investointi seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi. Uskomme, että sähköisten ajoneuvojen kasvu jatkuu nopeana, vaikka muu talous menisi vähän alaspäin, Harry Lilja perustelee.

Nopeuden lisäksi uudet ladontakoneet tuovat Powerfinnin tuotantoon sujuvuutta.

Yhtiö on erikoistunut valmistamaan pieniä eriä tuotteita, jotka räätälöidään asiakaskohtaisesti. Yhden ladontakoneen aikana SMD-ladontalinja pysähtyi huoltokatkojen lisäksi tuotteen vaihtuessa jopa muutamaksi tunniksi, koska komponenttirullien vaihto vei paljon aikaa.

Nyt tehokkaita ladontakoneita on linjassa kolme. Suurin osa komponenteista voi olla koneissa koko ajan, eikä työläitä vaihtoja tarvita. Reagointikyky on parantunut.

– Työ on helpottunut tosi paljon. Nyt pystymme ottamaan uuden laitemallin tai version nopeammin valmistukseen, ja se lähtee nopeammin myös asiakkaalle. Ehdoton hankinta, SMD-ladontalinjan operaattorit Heidi Wilenius ja Jouni Kuisma kehuvat.

Tuotantopäällikkö Markku Kuusisen mukaan Powerfinnissä mietitään jatkuvasti tuotannon pullonkauloja ja mahdollisia tehostamisen paikkoja.

Pieniin sarjoihin ja räätälöityihin tuotteisiin keskittyvässä yrityksessä on paljon käsityötä, ja automaation kasvattaminen on haastavaa. Tarvitaan lisää tekeviä käsiä.

– Meillä käsityön osuus on niin iso, että liikevaihdon kasvaessa työntekijöiden määräkin kasvaa, Harry Lilja toteaa.

Powerfinn työllistää noin 70 ihmistä. Alkuvuoden aikana yritys on vakinaistanut kuusi ihmistä, jotka ovat tehneet aiemmin töitä henkilöstövuokrausfirmojen palkkalistoilla. Loppuvuonna on tarkoitus vakinaistaa muutama lisää.

– Viime vuoteen verrattuna työntekijöiden määrä on kasvanut noin kymmenen prosenttia. Tätä vuotta ajatellen meillä on hyvä tilanne. Ensi vuoden suunnitelmat ja tavoitteet tarkentuvat syksyn aikana. Selvää on, että lähdemme kasvuhakuisella budjetilla myös vuoteen 2020, Markku Kuusinen sanoo.​