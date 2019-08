Kansallisarkiston pääjohtaja samaa mieltä presidentti Niinistön kanssa: Historiantutkimuksessa aukko Stalinin vainojen suomalaisuhrien kohdalla

Kansallisarkiston pääjohtaja Jussi Nuorteva on samaa mieltä presidentti Sauli Niinistön kanssa siitä, että historiantutkimuksessa on aukko Stalinin vainojen suomalaisuhrien kohdalla.

Nuorteva kertoo STT:lle, että aiheesta ei ole tehty lopullista selvitystä sen vaatiman suuren työmäärän vuoksi. Nuortevan mukaan kyseessä olisi monivuotinen hanke, jolle ei ole ollut sen edellyttämää rahoitusta.

Nuorteva ei ole vielä puhunut asiasta Niinistön tai muun valtionjohdon kanssa. Hän ennakoi, että aiheesta keskustellaan valtioneuvoston kanslian kanssa.

Helsingin Sanomat uutisoi tänään, että Niinistön ja pääministeri Antti Rinteen (sd.) mielestä olisi aika selvittää, mitä suomalaisille tapahtui Stalinin vainojen aikana Neuvostoliitossa 1930-luvulla.

Presidentti Niinistö HS:lle: ”Kansallisarkistolla olisi tässä tehtävää”

Niinistö ja Rinne kommentoivat asiaa vastauksena politiikan toimittaja Unto Hämäläisen lauantain HS:ssä esittämään vetoomukseen.

Hämäläinen vetosi HS:ssä julkaistussa kirjoituksessaan Suomen valtionjohtoon, että teetettäisiin selvitys siitä, mitä suomalaisille tapahtui maailmansotien välillä Neuvostoliitossa.

Niinistö vastasi Hämäläisen vetoomukseen sähköpostilla HS:lle ja ehdotti, että Kansallisarkisto aloittaisi tutkimuksen asiasta.

– Totta, historiantutkimuksessa on aukko. Kansallisarkistolla olisi tässä tehtävää, Niinistö sanoi.

Presidentti kommentoi aihetta tänään myös Twitterissä.

– Kansallisarkistolla olisi tästä jo nyt paljon aineistoa. Kokemusta myös selvitystyöstä, Niinistö kirjoitti.

Myös pääministeri Rinne kertoi HS:lle pitävänsä tutkimuksen tekemistä perusteltuna.

– Kaikille kansakunnille on tärkeää tuntea oma historiansa – kaukaisempi ja lähihistoria. Siitä syystä Hämäläisen havaintojensa perusteella esittämä pyyntö on perusteltu. Kysymys on suomalaisen historian mittaluokassa merkittävä, Rinne kommentoi.

Stalinin aikakaudella arvioidaan kuolleen miljoonia

Stalinin vainoilla viitataan Neuvostoliiton johtajan Josif Stalinin (1878-1953) aikana tehtyihin poliittisiin puhdistuksiin. Ne olivat kiivaimmillaan vuosina 1936-1938. Kaikkiaan Stalinin aikakaudella arvioidaan kuolleen miljoonia – mahdollisesti jopa kymmeniä miljoonia – ihmisiä poliittisissa puhdistuksissa.

Vuonna 2009 ilmestyi Osmo Jussilan, Seppo Hentilän ja Jukka Nevakiven kirjoittama Suomen poliittinen historia. Sen mukaan ”lopullista selvitystä suomalaisten kommunistien kohtalosta ei ole vielä tehty”. Useita suomalaisia ja amerikansuomalaisia muutti suurin odotuksin Neuvostoliittoon 1930-luvulla. Professori Jouko Vahtola arvioi kirjassaan Suomen historia kivikaudesta 2000-luvulle, että Stalinin vainoissa likvidoitiin kansanvihollisina jopa 20 000 suomalaista.

Unto Hämäläinen kirjoittaa Helsingin Sanomissa, että tällainen tutkimus olisi ollut arkaluontoista neuvostoaikana, mutta ei enää. Neuvostoliitto kaatui vuonna 1991.

