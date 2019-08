Presidentti nimitti Hanna Kososen tiede- ja kulttuuriministeriksi

Presidentti Sauli Niinistö on nimittänyt Hanna Kososen (kesk.) tiede- ja kulttuuriministeriksi. Samalla Annika Saarikko (kesk.) vapautettiin tehtävästä.

Saarikko oli pyytänyt eroa tehtävästä syksyllä tapahtuvan perheenlisäyksen vuoksi. Saarikon on määrä palata tehtävään vuoden päästä. Saarikon aikeista jäädä vapaalle vuoden äitiysloman ajaksi kerrottiin jo hallituksen muodostamisen aikaan keskustan valitessa ministerinsä.

Kosonen vannoi presidentin esittelyn jälkeen perjantaina pidetyssä valtioneuvoston yleisistunnossa virkavalansa ja antoi tuomarinvakuutuksen. Kosonen on entinen maailmanmestaruustason hiihtosuunnistaja ja koulutukseltaan filosofian maisteri.

Valtioneuvosto myös nimitti Tuomo Puumalan valtiosihteeriksi ja Kimmo Tiilikaisen jatkamaan keskustan eduskuntaryhmän valtiosihteerinä. Puumala ja Tiilikainen ovat entisiä keskustan kansanedustajia.

STT

Kuvat: